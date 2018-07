Umotiveret overfald: Fange brækker næsen på fængselsbetjent

Det er ikke altid let at have opgaven med at passe på landets kriminelle, heller ikke i de østjyske fængsler. I Enner Mark Fængsel i Horsens blev en fængselsbetjent mandag overfaldet tilsyneladende fuldstændig umotiveret.

- En fange blev lukket ud for at hente aftensmad, men kastede først sin mad i hovedet på fængselsbetjenten, hvorefter han slog betjenten med knyttet hånd i ansigtet, oplyser Fængselsforbundet.

Betjenten blev efterfølgende kørt til behandling på sygehuset, hvor det blev konstateret, at næsen var brækket.

Ifølge forbundssekretær René Larsen har der gennem længere tid i stort set alle lukkede fængsler og arresthuse været problemer med meget voldsparate fanger.

I lang tid var det primært bandemedlemmer og banderelaterede, der udøvede volden mod betjentene. I Horsens mandag var det dog ikke tilfældet.

Som lyn fra en klar himmel

- Det kan godt bekymre mig, at de andre indsatte bruger de samme metoder som banderne og måske endda bliver inspireret af dem, siger René Larsen.

Fængselsbetjentene i Enner Mark føler ikke, at de kunne have undgået mandagens voldsomme episode.

- Hver gang sådan noget sker, debriefer vi. Og jeg har svært ved at se, hvad vi kunne have gjort anderledes. Det virkede til, at fangen havde bestemt sig for at slå, siger Maj-Britt, der er tillidsrepræsentant i Enner Mark Fængsel, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Alle nuværende procedurer er overholdt. I dagligdagen oplever vi en okay tone, men så kan der pludselig komme et overfald som lyn fra en klar himmel, fortsætter hun.

Løsningen for at undgå overfald kunne ifølge René Larsen fra Fængselsforbundet være mindre afdelinger og regimer, der ikke er normale i Danmark.

Stor personalemangel

- Så skal fangerne være mandsopdækket og have håndjern på, inden de kommer ud af cellen. Flere betjente, som der er besluttet, vi skal have, er også en del af løsningen, siger han.

Udfordringen ved de 250 ekstra betjente, som politikerne på Christiansborg har besluttet, skal ud i fængslerne, er så, at man ikke ved, hvor de skal komme fra.

Blandt andet grundet de mange overfald står aspiranterne ikke ligefrem i kø for at blive fængselsbetjent.

- Der er stor personalemangel, og vi har svært ved både at rekruttere og fastholde de nuværende ansatte. Så vi er slet ikke gået i gang med at ansætte de 250 betjente endnu, forklarer René Larsen.

Forbundssekretæren har oplevet den tendens gennem de seneste par år.

Tillidsrepræsentanten i Enner Mark Fængsel, Maj-Britt, ønsker af sikkerhedsmæssige årsager ikke at få sit efternavn frem. Hendes identitet er TV2 ØSTJYLLAND bekendt.