Ulykkesfærge i nye problemer: Sejler ikke hele næste uge

Uheldene fortsætter med at ramme færgen Issehoved, der i sommerperioden sejler mellem Aarhus og Samsø. I mandags stødte færgen ind i Honnørkajen i Aarhus, og nu betyder en defekt motor over en uges pause.

Det skriver den ansvarlige for færgen på Facebook.

Skibet vil ikke fortsætte dagens sejlads, og der vil ikke blive sejlads den kommende uge. Hans Froholdt, ansvarlig for Issehoved

- På rejsen fra Samsø til Århus denne morgen gik den ene motor i færgen i stykker. Der kom ingen mennesker til skade, og besætningen har kontrol over situationen. Men skibet vil ikke fortsætte dagens sejlads, og der vil ikke blive sejlads den kommende uge, skriver Hans Froholdt, der er direktør for Marcore Shipping og ansvarlig for Issehoved, på færgens Facebook-side.

Færgen ankommer til Aarhus kl. 14.15, hvor den så skal repareres, og forhåbentlig får man motoren til at virke igen.

- Passagerer, der har booket billet frem til 31/7, vil få den refunderet. Vi forventer i ugen at løse problemet og sejle igen. Hvis det ikke sker, vil resten naturligvis få refunderet deres billet, lyder det på Facebook.

Henvises til Samsø Rederi

De passagerer, der står på Samsø lige nu og forgæves venter på Issehoved henvises til Samsø Rederis færge mellem øen og Hou. Her forsøger man at skabe plads til alle.

Det er ellers en tid, folk valfarter hjem fra Samsø Festival, men ifølge festivallen, så giver Issehoveds motorstop ikke problemer for dem.

- Alle gæsterne skal nok komme hjem med færgen til Hou. Der er kørt shuttlebusser til færgen hele natten, og vi har ikke hørt om, at nogen skulle have problemer, siger pr-ansvarlig på Samsø Festival, Thomas Jakobsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

I mandags skulle der en lodsbåd til at få Issehoved i land efter sammenstødet med kajen, der gav visse materielle skader.

Gæster til Samsø Festival måtte væbne sig med tålmodighed, da de mandag eftermiddag ville til Samsø med Issehoved. Foto: Margrethe Groth

Det lykkedes dog at få færgen sejlbar igen og fikse hullet i fronten til dagen efter.

- Den fungerer fint. Hvis man får flået kofangeren af bilen, så sætter man den på igen. Vi har at gøre med mekanik og teknik, og hvis mekanik går i stykker, så fikser man det igen, lød det tirsdag fra Hans Froholdt til TV2 ØSTJYLLAND.

Ud over uheldet synes han desuden, at det var begyndt at gå godt for Issehoved efter en del vanskeligheder.

Det er selvfølgelig ikke sjovt, men vi arbejder ud fra den filosofi, at vi ikke tror på forbandelser. Hans Froholdt, ansvarlig for Issehoved

- Det er selvfølgelig ikke sjovt, men vi arbejder ud fra den filosofi, at vi ikke tror på forbandelser. Det er selvfølgelig træls og ærgerligt, at det sker, men vores fokus er vores passagerer og sikker sejlads, sagde Hans Froholdt tirsdag.

Om han så nu tror på en forbandelse, vides ikke.

TV2 ØSTJYLAND arbejder på at få en kommentar fra Hans Froholdt til de nye problemer.

