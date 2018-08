Ulven er kommet til Østjylland: Har tilbragt sommeren på Djursland

Vildkameraer har to gange fanget billeder af en vild ulv i det nordøstlige Djursland i løbet af sommeren.

Det er første gang siden 2014, at der med sikkerhed er blevet konstateret ulv på Djursland. Dengang blev der gennem DNA-spor bekræftet, at en ulv havde været der i marts og august.

Det er dog formentlig ikke den samme ulv, som er blevet spottet igen her fire år senere, forklarer forskningschef ved Naturhistorisk Museum Kent Olsen.

- Det er en ny ulv, som er kommet til Djursland nu. En ulv, som ikke har været der tidligere, siger han.

Ifølge forskningschefen er det nordlige Djursland et perfekt område for ulve og derfor også et område, som Naturhistorisk Museum sammen med Aarhus Universitet allerede i januar udpegede som et fremtidigt levested for ulve.

- Der er nok med føde i form af kronvildt, der er ret uforstyrret og en tilpas tæthed af skov og hede. Derfor er det et blandt flere oplagte steder til ulve i Danmark ud over de steder, hvor der allerede er ulv.

Der er nu konstateret ulv fire gange i det nordlige Djursland. De lyseste blå firkanter markerer de to fotos taget af ulven i 2018, mens de lidt mørkere firkanter viser, hvor ulven blev konstateret tilbage i 2014. Foto: Ulveatlas

Ulv på gennemrejse

I øjeblikket skønnes det, at der lever omkring seks ulve i Danmark: Et ulvepar i Vestjylland, en enlig hanulv i Nordjylland og tre hvalpe fra kuldet, der blev født i Vestjylland sidste sommer.

Om ulven, der nu er spottet på Norddjurs, er en af de tre hvalpe eller en ny strejfende ulv fra Tyskland er indtil videre uvist. Det er dog noget forskerne er ved at undersøge, ved at lede efter ulveafføring, som de kan trække DNA ud af.

- Det er formentlig en ulv, der er på gennemrejse og nu har taget et mindre ophold i et område, hvor der er rigeligt med føde, forklarer Kent Olsen. Ulven er blevet fanget på vildkameraer på det nordlige Djursland den 8. juli og igen den 5. august. Altså har den været på Norddjursland det meste af sommeren.

På grafikken kan du danne dig et overblik over, hvor der er frem til sommeren 2018 er konstateret ulv i Østjylland.

Set af lokale

Ud over vildtkameraerne har flere lokale på Norddjurs kontaktet Naturhistorisk Museum den seneste måned og fortalt, at de har set noget, de mener var en ulv.

- I de tilfælde er vi aldrig sikre på, om det er en ulv eller en af de hunderacer, som ligner, folk har set. Men vi bruger den slags henvendelser som vejledninger, siger Kent Olsen.

Selvom flere har set ulven på Djursland i løbet af juli, er det ikke noget, som får Kent Olsen til at opfordre de lokale til at ændre adfærd.

- Alt tyder på, at ulven har været der den seneste måned og på trods af det er der ikke mange, der har set noget til den, så der er ikke noget der tyder på, at man som beboer i området skal gøre noget anderledes end man plejer, lyder opfordringen fra Kent Olsen.