Ulvefrit Danmark: Man er naiv hvis man ikke frygter ulven

- Kun en tåbe frygter ikke ulven.

Det mener Lis Rytter, som er initiativtager til foreningen Ulvefrit Danmark.

Hun har taget initiativ til at starte en forening, der kæmper for et ulvefrit Danmark. Hun er nu i gang med at stifte en lokalafdeling i Østjylland. Det sker efter den officielle opdagelse af ulven i Norddjurs Kommune.

Jeg tænker rigtig meget på næste generation. Det er meget naivt at tro, at ulven ikke formerer sig. Lis Rytter, initiativtager til foreningen Ulvefrit Danmark

Læs også Ulven er kommet til Østjylland: Har tilbragt sommeren på Djursland

- Jeg tænker rigtig meget på næste generation. Det er meget naivt at tro, at ulven ikke formerer sig. Om mange år vil der være mange ulve, og der er mindre føde til dem. Så vil de søge hen til boliger, fortæller Lis Rytter.

Ingen grund til frygt

Tidligere har TV2 ØSTJYLLAND talt med Sebastian Klein, som er naturformidler og tv-vært, han mener ikke, at man skal frygte ulven.

- Den der frygt som mange mennesker har for at blive spist af en ulv eller for, at deres børn bliver spist af en ulv, det er en frygt, som svarer til at være bange for at flyve, siger han.

Et vildtkamera fangede den 5. august dette billede af en vild ulv i området omkring Bønnerup, Glesborg og Tranehuse. Foto: Lars Kejser

Læs også Sebastian Klein: At frygte ulve er som at frygte at flyve

Ifølge ham er der ingen grund til at frygte ulven med mindre, at man er et får.

Jeg synes ikke, jeg skal bestemme, hvad østjyderne skal synes, men der er ikke nogen grund til at være bekymret i hvert fald. Sebastian Klein, naturformidler og tv-vært

- Jeg synes ikke, jeg skal bestemme, hvad østjyderne skal synes, men der er ikke nogen grund til at være bekymret i hvert fald, mener Sebastian Klein.

Ulve bør udryddes

Lis Rytter er normalt glad for dyr, men hun mener ikke, at man bør tage chancen med ulve.

- Jeg er rigtig glad for dyr, og jeg synes, at ulven er et fascinerende dyr, men jeg vil hellere have, at ulvene bliver skudt, end bare et barn bliver dræbt.

Ifølge Lis Rytter bør ulvene udryddes, og derfor indkalder foreningen til møde den 10. september om at danne lokalforeningen i Østjylland.

- Vi vil gerne have lavet loven om, så den ikke er fredet, siger hun.

02:33 VIDEO: Hør hele interviewet med Sebastian Klein, hvor han fortæller om, hvorfor man ikke skal frygte ulven. Luk video