Ulveentusiast søger lort på Djursland: - Den skal være 3,5 cm tyk

To gange over sommeren er en ulv blevet fanget af vildtkameraer i det nordlige Djursland. Det bekræftede Naturhistorisk Museum i Aarhus tirsdag overfor TV2 ØSTJYLLAND.

Men forskerne er i tvivl om, hvorvidt ulven er en af hvalpene fra det kuld, der blev født i Vestjylland sidste sommer eller om der er tale om en ukendt strejfende ulv, som er kommet hertil fra Tyskland. Derfor vil de rigtig gerne have fingrene i nogle DNA-spor efter ulven på Djursland.

Læs også Sebastian Klein: At frygte ulve er som at frygte at flyve

- Jeg har nogle frivillige ude i nogle af de områder, hvor der er offentlig adgang for at afsøge om de kan finde spor efter afføring, hvorfra vi kan udtrække DNA, som vi kan bruge til at bekræfte, hvilken ulv, der er tale om, siger Kent Olsen, der er forskningschef ved Naturhistorisk Museum til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er nu konstateret ulv fire gange i det nordlige Djursland. De lyseste blå firkanter markerer de to fotos taget af ulve i 2018, mens de lidt mørkere firkanter viser, hvor ulven blev konstateret tilbage i 2014. Foto: Ulveatlas

Skattejagt efter lort

En af de frivillige er Eskil Nielsen-Ferreira. Han er ulveentusiast og bruger meget af sin fritid på at søge efter spor af ulve.

- Det, at der er så få af dem og de er så sky, som de er, det gør, at det er en slags skattejagt og det er spændende, forklarer han til TV2 ØSTJYLLAND, der er tage med ham på jagt efter ulvelort.

Læs også Mor i ulveområde: - Jeg tør ikke lade mine børn løbe i forvejen i skoven

- Det er fint, at vi har fået et nyt toprovdyr i landet. At være med til at værne om det, det vil jeg gerne bruge min tid på.

Lorten, som muligvis stammer fra en ulv, er pakket i en plastikpose og skal nu undersøges af Naturhistorisk Museum.

Lort med duft

Under jagten ringer hans kollega Tina. Hun har fundet to lorte og nogle spor under onsdagens ulvespors-eftersøgning på Djursland.

- Har du lugtet til dem?, udbryder Eskil Nielsen-Ferriera begejstret, da han ser posen med ekskrementerne.

- De ser rigtige ud, konstaterer han og forklarer, at afføringen gerne skal indeholde både knoglerester og hår. Desuden skal lortene være omkring 3,5 centimeter tyk og 25 cm lang, siger han.

Læs også Ulven er kommet til Østjylland: Har tilbragt sommeren på Djursland

Om lortene virkelig stammer fra en ulve, vides endnu ikke med sikkerhed, men efterladenskaberne er i hvert fald sendt videre til forskerne på Aarhus Universitet, som vil undersøge dem nærmere for DNA-spor.