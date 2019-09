Ulvedebattør sigtet for overtrædelse af polititilhold

Kort før middag i dag, onsdag, besøgte to politibetjente Storm Balderson. Med sig havde de en sigtelse for overtrædelse af et polititilhold.

Storm Balderson fra Aarhus er kendt som ulvedebattør, og han har tidligere truet Steffen Troldtoft og hans far Mourits Troldtoft, der er dømt for at skyde og dræbe en fredet ulv.

Truslerne har resulteret i et polititilhold mod de to, som betyder, at Storm Balderson ikke må opsøge dem eller offentlig debattere om dem i sammenhæng med ulve.

"Dybt til grin"

Den 4. september overtrådte han dog forbuddet, da han på Facebook blandt andet skrev, at Steffen Troldtoft også burde være sigtet i sagen fra Ulfborg, hvor en ulv blev skudt.

- Jeg synes, det er dybt til grin, at jeg ikke må nævne noget om hverken far eller søn. Jeg er blogger, og jeg har fået mundkurv på, siger Storm Balderson.

Han fortæller, at han via sin advokat har klaget over tilholdet, men ikke gider vente på klagesagen bliver afgjort.

Derfor har han også i dag på sin Facebookprofil sendt et angreb afsted mod Steffen Troldtoft og forventer endnu en sigtelse for overtrædelse af sit polititilhold.

