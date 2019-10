Ulvedebattør får ændret sit tilhold: - Min ytringsfrihed har været fjernet

Ulvedebattøren Storm Balderson fik i juli i år et polititilhold efter omfattende hærværk med hadske budskaber flere steder i Ulfborg.

Budskaber rettet mod Steffen Troldtoft og hans far Mourits Troldtoft, der er dømt for at skyde og dræbe en fredet ulv.

Læs også Ulvedebattør sigtet for overtrædelse af polititilhold

Tilholdet betød, at Storm Balderson ikke måtte opsøge Steffen Troldtoft og hans far. Men det betød også, at han ikke måtte deltage i offentlige debatter om Steffen Trolftoft og Mourits Troldtoft, og at han heller ikke måtte udtale sig til pressen om de to.

Storm Balderson mente, at det var en klar krænkelse af sin ytringsfrihed, at nogen skulle bestemme, hvilke debatter han måtte deltage i, og hvilke navne han måtte nævne.

RIP MT & Søn stod der malet på et kors i Ulfborg. Foto: Privat

Nu har han fået medhold i sin klage, og tilholdet er blevet ændret.

- Jeg er glad, for jeg føler, at min ytringsfrihed har været fjernet. Et beskidt træk fra deres side at få en ulvedebattør til at tie stille. Jeg måtte ikke ærekrænke dem eller tale negativt om dem, siger Storm Balderson til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Debattør får polititilhold efter hærværk og trusler

Modsat før må Storm Balderson nu gerne deltage i offentlige debatter om Steffen Troldtoft og hans far, og han må også udtale sig til pressen om de to mænd. Han må dog stadig ikke opsøge dem, hverken på nettet eller personligt.

- Selvfølgelig må jeg ikke bevæge mig oppe i Ulfsborg, og det har jeg heller ingen planer om, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Overtrådte tilhold

Det er ikke længe siden, at Storm Balderson blev sigtet for overtrædelse af polititilholdet mod Steffen Troldtoft.

Han havde overtrådt tilholdet, da han på Facebook blandt andet havde skrevet, at Steffen Troldtoft også burde være blevet sigtet i sagen fra Ulfborg, hvor en ulv blev skudt.

Læs også Han er en af dem, der er grov, når han debatterer - og han er ligeglad

- Jeg synes, det er dybt til grin, at jeg ikke må nævne noget om hverken far eller søn. Jeg er blogger, og jeg har fået mundkurv på, sagde Storm Balderson til TV MISTVEST i forbindelse med sigtelsen.

Dengang havde han indsendt sin klage over tilholdet, men gad ikke at vente, på at klagesagen blev afgjort.