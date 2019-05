Ukrudtsbrænder sætter ild til villa – en person sigtet

Det gælder om at være meget forsigtig, når man bruger en ukrudtsbrænder tæt op af sit hus. Sådan lyder advarslen nu igen fra politiet, efter der onsdag omkring middag var to brande forårsaget af netop uforsigtighed.

Husets beboer er blevet sigtet for overtrædelse af brandlovgivningen ved at udvise uforsigtighed ved brugen af åben ild. Bo Christensen, Østjyllands Politi

Værst gik det ud over en villa på Multebærvej i Randers-bydelen Helsted.

- Her fik ukrudtsbrænderen gang i noget plantevækst, og så gik der ild i gavlen på villaen. Husets beboer er blevet sigtet for overtrædelse af brandlovgivningen ved at udvise uforsigtighed ved brugen af åben ild, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Bo Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Brand startet i garage

Der skete store skader på gavlen under branden, som det også kan ses på billedet øverst i artiklen.

Politiet og Beredskab og Sikkerhed fik meldingen om branden kl. 12.22. Kort forinden var det Østjyllands Brandvæsen, der var til en brand i Brabrand forårsaget af en ukrudtsbrænder.

Her var det i en garage på Søren Skjødts Vej, at branden opstod.

- Ilden fik fat i en sofa og noget isolering og spredte sig til husets tag. Brandundersøgelser skal vise, om en person også her skal sigtes for overtrædelse af brandlovgivningen, forklarer Bo Christensen.

Hav vand i nærheden

Han vil gerne bruge anledningen til – som politiet har gjort mange gange før – at advare mod ukrudtsbrænderne.

Især når de bruges tæt på bebyggelse.

Politi og brandvæsen har her til formiddag været sendt ud til 2 brande - første gang til en garage i Brabrand, anden gang i en villa i Randers. I begge tilfælde har årsagen været brug af en ukrudtsbrænder. Pas nu på - det løber hurtig løbsk. "politidk. — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) May 29, 2019

- Man skal være opmærksom og gerne have noget vand i nærheden. Folk skal også tænke på, at gnisterne kan trænge ind under træbeklædning, hvor de ligger og ulmer for at antænde senere, siger vagtchefen.

I Brabrand brød branden ud kl. 11.45.