Ukrudtsbrænder sætter ild til carport: Politiet advarer mod brug

De seneste dages gode vejr indbyder til at gå i haven for at plante og luge. Men hvis man er en af dem, der bekæmper ukrudtet med en ukrudtsbrænder, er det med at passe på.

Man skal passe på, når man bruger ukrudtsbrændere, for man kan nemt komme til at ramme noget ,der ikke skal rammes. Morten Bang Rasmussen, Østjyllands Politi

Her til eftermiddag opstod der nemlig brand i en carport i et villakvarter i Risskov ved Aarhus. Årsagen var, at ilden fra en ukrudtsbrænder fik fat.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLAND.

- Der er opstået ild i et skur, formentlig efter brug af en ukrudtsbrænder, siger vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang Rasmussen.

Det var her i et villakvarter i Risskov ved Aarhus, at der i dag brød brand i en carport, fordi ilden fra en ukrudtsbrænder tog fat. Foto: Google Maps

Ingen personer er kommet til skade, under branden, som hurtigt kom under kontrol:

- Branden er slukket igen, og vi kørte ret hurtigt derfra, siger vagtchefen.

Han fortæller, at ukrudtsbrændere kan være særligt farlige, selvom det er et nemt redskab ti lat komme af med de uønskede planter.

Derfor advarer Østjyllands Politi mod brugen af dem.

- Man skal passe på, når man bruger ukrudtsbrændere, for man kan nemt komme til at ramme noget ,der ikke skal rammes, og så kan det hurtigt tage fat, siger Morten Bang Rasmussen.

Mange naturbrande i april

Tilbage i april måned var det særligt tørt med kun få millimeters regn. Det betød, at Beredskab og Sikkerhed allerede dengang advarede mod brugen af ukrudtsbrændere, fordi ilden meget nemt kan få fat i tørt, brandbart materiale.

Det tager ganske få sekunder, før vi har enten en naturbrand eller en bygningsbrand. Niels Henrik Nielsen, Beredskab og Sikkerhed

- Hvis man skal brænde ukrudt af, så sørg for at have haveslangen eller en spand vand i nærheden, og hold jer langt fra garager, plankeværker og andre bygninger, sagde Niels Henrik Nielsen, der er indsatsleder i Beredskab og Sikkerhed, som dækker Randers, Favrskov og Djursland, tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Gør man ikke det, så er der særlig stor fare for, at der opstår brand.

- Når man kommer tæt på bygninger, garager, plankeværker og andet, hvor man ikke rigtig kan se, hvad der er på den anden side, så kan der ske det, at når gasflammen kommer derhen, så gemmer der sig måske spindelvæv, tørre blade, grene eller andet, som fænger med det samme. Og så tager det ganske få sekunder, før vi har enten en naturbrand eller en bygningsbrand.

Man skal holde sig langt fra garager, plankeværker og andre bygninger, når man bruger ukrudtsbrænderen, lyder det fra Beredskab og Sikkerhed.

I Beredskab og Sikkerheds område var der op mod 14 naturbrande i april.

På blot tre dage i april rykkede de ud til tre brande i Favrskov og Randers kommuner.

- To af dem var opstået på grund af gasbrændere, og den tredje var et bål, som var uovervåget. Så var der nogle gnister, der fløj hen og fik fat i noget flis, som lå tæt på en bygning, sagde indsatslederen.

Videoen herunder viser, hvordan flammerne fra en ukrudtsbrænder på et minut starter en brand: