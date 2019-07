Ukendt hverdagshelt hjalp Anitas handikappede søn: Nu vil hun takke ham

- Det glæder mig, at der findes så fantastiske mennesker, siger en dybt taknemmelig Anita Jensen om den ukendte mand, der tirsdag kom hendes handikappede søn til undsætning.

- Det er helt fantastisk, at der stadig findes mennesker, som stopper og hjælper og det giver mig en tryghed, så Benjamin fortsat kan have lov at have frihed til at gebærde sig ude i samfundet.

Hver dag går 13-årige Benjamin, der er retarderet og autistisk selv hjem fra sin specialskole i Hørning. Men tirsdag kom Benjamin ikke hjem til sædvanlig tid og det gjorde hans mor Anita Jensen urolig.

Vil takke manden

- Jeg skulle lige til at køre ud og lede efter ham, da en sort Ford Mondeo stationcar stoppede foran vores hus og satte Benjamin af. Han var helt opløst af gråd og havde meget ondt, så jeg nåede slet ikke at takke manden, der havde kørt ham hjem, fortæller Anita Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor efterlyser hun nu den venlige mand, der hjalp hendes grædende søn hjem.

- Jeg vil rigtig gerne give ham en lille ting, fordi han har været så sød og Benjamin vil også rigtig gerne sige tak til den søde mand der hjalp ham.

Benjamin havde slået benet på vej hjem fra skole og blev fundet grædende under motorvejsbroen mellem Hørning og Adslev, hvorfra en venlig mand hjalp ham hjem.

Benjamin var faldet på vej hjem fra skole og havde slået benet - en ulykke, der på skadestuen viste sig, at have ført til en revne i knoglen i benet.

- Det var en rigtig god gerning, at manden stoppede og hjalp ham. Benjamin ligner jo en velfungerende ung mand, så der er sikkert rigtig mange, der bare ville være kørt forbi, men han stoppede og det er jeg taknemmelig for, fortæller Anita Jensen.

Derfor skrev hun også en tak ud til den ukendte hverdagshelt i den lokale Facebook-gruppe for Hørning. Et opslag, som siden er blevet liket mere end 500 gange.

- Jeg tænker, at alle de mennesker, der har givet positive tilkendegivelser inde på Facebook, også ville have hjulpet Benjamin og det gør mig glad, siger Anita Jensen.

Bevar selvstændigheden

Det er en aftale mellem familien og skolen, at han selv skal komme hjem, fordi det gør ham så selvstændig som muligt. Episoden i tirsdags kunne let have betydet, at Anita Jensen ikke længere ville turde at lade sønnen gå hjem fra skole selv.

- Når man har en handikappet søn, kan man nemt få lyst til at pakke ham ind, så det ikke sker ham noget, forklarer hun.

Men dét, at den ukendte mand stoppede og hjalp ham, gør, at Anita Jensen fortsat tør give Benjamin friheden til selv at gå hjem fra skolen.

- Jeg er så glad for at manden stoppede, men jeg er også stolt af Benjamin over, at han fik kommunikeret, at han havde slået sig, havde ondt og gerne ville hjem.