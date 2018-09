Uheld på motorvejen giver ekstra rejsetid

Rejsende på E45 nord for Aarhus i retning mod Randers må mandag sidst på eftermiddagen væbne sig med en ekstra portion tålmodighed.

To biler er kørt sammen ved Trige. Ingen personer er kommet alvorligt til skade, oplyser Per Bennekov, vagtchef ved Østjyllands Politi.

- De er kørt sammen i forbindelse med køkørsel, siger vagtchefen.

Han fortæller, at politiet fik meldingen om uheldet klokken 16.36, og at man allerede tyve minutter senere havde fået bugseret de implicerede biler ud i nødsporet, så trafikanterne på motorvejen igen kunne passere stedet.

Men det giver hurtigt kø, når motorvejen spærres i myldretiden. Ifølge vagtchefen er der i skrivende stund to kilometer kødannelse i nordlig retning lige nord for Aarhus. Vagtchefen forventer dog, at det vil blive afviklet relativt hurtigt, da begge spor nu er farbare.

Det er på E45 i nordgående retning her ved Trige, at uheldet er sket mandag sidst på eftermiddagen. Foto: Google Maps