Uglekasser skal redde storbyer fra rotter og gift

Aarhus og Silkeborg har fordelt 30 nye boliger hver rundt omkring i de to byer. De er ganske gratis at bo i, det eneste krav er, at man skal være en natugle.

De to kommuner har nemlig valgt at sætte uglekasser op på udvalgte steder for at bekæmpe mus og rotter.

- Hvis vi kan få et uglepar til at yngle i en kasse, vil de i løbet af en sæson kunne tage op til 3000 mus og rotter, siger Peter Fabring, der er ingeniør og arbejder hos Natur og Miljø i Silkeborg Kommune.

Kassernes placeringer er nøje udvalgt. Der er nemlig særligt brug for de bevingede jægere visse steder.

- De bliver hængt op i grønne områder. Parker, skove og kirkegårde. Typisk lokaliteter, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at anvende gift, siger Anders Maltha Rasmussen, der er afdelingschef for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den første uglefamilie er rykket ind i Silkeborg. Nu håber de på mange flere.

De to kommuner har indgået et samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening. De skal undersøge, om uglerne faktisk tager sig af rotterne, når de flytter ind.

Henning Ettrup, er sammen med ornitologerne i Dansk Ornitologisk Forening klar til at samle gylp.

- Når først kasserne er kommet op, og de forhåbentlig bliver beboet, så vil vi undersøge noget af det gylp, som man kan finde omkring kassen og i kassen, og så vil vi se, hvad de tager, siger Henning Ettrup, der er ornitolog ved foreningen.

Første indflyttere er kommet

Silkeborg Kommune har allerede fået deres første ugler, men planen er, at mange flere skal komme til både i Silkeborg og Aarhus.

Løsningen kan nemlig både hjælpe med at holde rottebestanden nede og miljøet rent.

- Vi reducerer giftforbruget, og hvis vi kan reducere giftforbruget, så vil vi også kunne sikre, at der ikke kommer så mange sekundære forgiftninger ud til de andre dyr, som spiser rotterne, siger Peter Fabring til TV2 ØSTJYLLAND.

Ornitologerne glæder sig at følge eksperimentet efterhånden som beboerne flytter ind.

- Vi krydser fingre for, at det virker. Det er ingen garanti for, at kasserne bliver beboede. Nogle af dem skal nok, men hvor mange af dem, det er svært at sige, fortæller Henning Ettrup.