Blæsende og solrig mandag i vente

Vejrmæssigt lader det til, at ugen starter godt de fleste steder i Østjylland.

Det er nemlig muligt at komme ud ad døren i tørvejr og endda med solskin og temperaturer på omkring de 10 grader.

Mandag lægger søndagens voldsomme blæsevejr sig også en smule.

- Der vil være vind, som stadig er fra en vestlig og nordvestlig retning, men der er mindre af den. Det er bare en let til frisk vind, som måske lige akkurat er lidt hård først på dagen, siger Lone Sejer, TV2 Vejret.

I løbet af dagen vil der være mulighed for at ganske få i det østjyske får besøg af en byge eller to, men de fleste steder i landsdelen, kan vi se frem til tørvejr.

Temperaturen vil nå op på 14-15 grader.