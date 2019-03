Uerstattelige værdier stjålet fra kirke

Sydøstjyllands Politi efterlyser en række flere hundrede år gamle genstande, som er blevet stjålet fra en landsbykirke nær Horsens.

Indbruddet fandt sted i Vær Kirke nord for Horsens. Natten mellem søndag og mandag lykkedes det en indbrudstyv at stjæle 45 lysestager fra kirkebænkene, dåbsfadet, en dåbskande, en syvarmet lysestage fra alteret samt to alterstager.

Flere af genstandene er fremstillet i år 1550. De kom til Vær Kirke i 1600-tallet, oplyser Sydøstjyllands Politi

Under indbruddet blev der stjålet to alterstager. Foto: Sydøstjyllands Politi

Har stor historisk værdi

Siden indbruddet fandt sted, er det lykkedes politiet at anholde en 43-årig mand, som er sigtet i sagen. Han er i øjeblikket varetægtsfængslet.

Tyvkosterne er dog endnu ikke dukket op.

Genstandene har stor historisk værdi for kirken og er i retten blevet kaldt "uerstattelige kulturværdier".

Vær Kirke ligger nord for Horsens. Foto: Google Street View

Politiet søger derfor vidner, som enten har set noget i forbindelse med indbruddet, eller som har oplysninger om, hvor tyvekosterne befinder sig nu.

Sydøstjyllands Politi kan kontaktes på tlf. 114.