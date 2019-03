Udviklingshæmmede til Kandis-koncert: - Vi vil kun se dem

”Hun er min Volvo B18

Det er ikke Kandis, der har skrevet sangen om den gamle bil, men alligevel var det fredag aften dem, de sang den, mens 500 udviklingshæmmede dansede til.

Jeg kan lide alting ved dem. Det er dejligt at høre det her musik. Line Kejser

For 12. gang afholdt Norddjurs og Syddjurs Kommune nemlig en kæmpe fest for dem i Ørumhallen.

- Det er en fornøjelse at være med til at lave en fest for de udviklingshæmmede. Der er fuld fart på, siger Jan Fischer (S), der er formand for udvalget for sundhed, ældre og socialområdet i Syddjurs Kommune.

Line Kejser dansede på livet løs til Kandis' toner.

12 år med samme band

Selvom der er gået 12 år, siden arrangementet første gang blev sat i søen, er det stadig kun Kandis, der har optrådt, der har lagt hovednavn til festen.

Og det er der en simpel grund til.

Naja Tornbjerg kan godt lide Nik og Jay, Burhan G og selvfølgelig Kandis.

- De er rigtig gode. Jeg kan lide alting ved dem. Det er dejligt at høre det her musik, siger Line Kejser, der var en af de mange dansende til festen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun er ikke den eneste, der er glad for de danske dansktopkonger.

- Mine yndlingsbands er Nik og Jay, Burhan G og Kandis. De laver glad musik, og så bliver man glad, og så får man lyst til at danse. De spiller bare noget god musik, siger Naja Tornbjerg, der også fik bevæget sig til lyden af danske klassikere.

Musikken var høj, så TV2 ØSTJYLLANDs reporter, Irene Nørgård, måtte tale lige ind i øre på Jan Fischer (S), hvis han skulle kunne høre hende.

Jacob Haugaard tog imod gæsterne i døren sammen med Jan Fischer, men selvom de gjorde et fint arbejde som værter for arrangementet, så vil de nok altid blegne sammenlignet med Kandis, hvis man spørger de udviklingshæmmede gæster.

- Det er simpelthen et krav fra de udviklingshæmmede, at det er Kandis, der spiller. Det er det eneste musik, der duer. Det skal bare være dem, selvom det har været 12 år i træk, siger Jan Fischer til TV2 ØSTJYLLAND.