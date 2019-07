Udvikling vendt: Flere kvinder søger ind på IT-uddannelserne

Når det kommer til teknologi og IT er der altid hurtigt blevet sat lighedstegn mellem dét og mænd. Det har nemlig været rigtig svært for de forskellige teknologiske uddannelser at tiltrække kvinder til studierne.

Den tendens ser ud til lige så stille at være vendt. Siden 2016 er der sket en stigning på 31 % af optagede kvinder på IT-uddannelserne på Aarhus Universitet.

- Jeg synes, at det er mega vigtigt. Vi designer jo produkter til alle typer mennesker. Derfor mener jeg også, at alle typer mennesker kan læse IT og byde ind med noget, siger Stine Søndergaard Ramsing om udviklingen til TV2 ØSTJYLLAND. Hun har selv færdiggjort en bachelor i ITproduktudvikling.

Der er en lille tendens til, at kvinderne på studiet går lidt mere op i design og er gode til at forstå brugerens behov Stine Søndergaard Ramsing, studerende, IT-produktudvikling

I erhvervslivet efterspørger de megen arbejdskraft fra IT-uddannelserne, og det er netop en af hovedårsagerne til, at det er vigtigt for Aarhus Universitet at få flere kvinder på studierne.

- Hvis vi kun rekrutterer fra den ene halvdel af befolkningen, så kan vi ikke imødekomme de behov. Så vi er rigtig glade for, at kvinderne har fået øjnene op for ITuddannelserne som en god karrieremulighed, siger Kaj Grønbæk, institutleder, Institut for Datalogi på Aarhus Universitet.

Stine Søndergaard Ramsing drømmer om at arbejde inden for sundhedssektoren. Eventuelt med at lave teknologi, der skal gøre borgerens hverdag nemmere.

Foruden efterspørgslen fra erhvervslivet, så ser de også en tendens til, at drenge og piger kan tilføje forskelle til både det faglige og det sociale.

- En sammensat gruppe af medarbejdere giver en anden stemning i det daglige. Den giver en anden måde at tilgå problemløsning på. Det er til stor værdi for alle, og det ved man også fra undersøgelser, at det fremmer produktiviteten, hvis der også er kvinder, siger Finn Borchsenius, som er Prodekan, Science & Technology, Aarhus Universitet.

Han bakkes op af Stine Søndergaard Ramsing, som selv gik på en årgang med kun tre piger.

IT-løsninger har vi på alle områder af samfundet. Der er selvfølgelig behov for, at også kvinder er med til at udvikle de løsninger Finn Borchsenius, prodekan, Science & Technology, Aarhus Universitet

- Der er helt klart eksempler, hvor drenge kan komme med det samme som piger – og omvendt. Men der er en lille tendens til, at kvinderne på studiet går lidt mere op i design og er gode til at forstå brugerens behov. Men der er også nogle meget tekniske piger, og drenge der er gode til brugerorienteret design, siger hun.

Og den tendens har Kaj Grønbæk også bemærket.

- Jeg tror, at det betyder, at der bliver mere fokus på helheden i løsningerne og ikke kun på teknologien i løsningerne. Pigerne er ofte dem, der tænker på helheden, hvorimod drengene godt kan fortabe sig i tekniske detaljer, mener Kaj Grønbæk.

Omdømmet har en betydning

Aarhus Universitet har i mange år forsøgt at trække flere piger til uddannelserne med forskellige tiltag. Blandt andet har de inviteret piger til IT-camps.

- Her samler vi en gruppe piger for at prøve kræfter med programmering og IT-løsninger i det hele taget for at se, om de kan få smag for de ting. Vi må sammen med andre gode kræfter blive ved med at arbejde den vej, mener Finn Borchsenius.

Vi håber selvfølgelig, at der kommer en effekt ud af, at der kommer flere i år. Så det kan sprede ordet Kaj Grønbæk, Institutleder, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Finn Borchsenius tror, at uddannelsens generelle omdømme har haft en betydning for, at kvinder har set andre veje, når de skulle vælge uddannelse.

- Det omdømme siger måske, at det er meget teknisk, nørdet og mandspræget. Sagen er, at IT-løsninger har vi på alle områder af samfundet. Der er selvfølgelig behov for, at også kvinder er med til at udvikle de løsninger, vi har behov for.

Vil have flere endnu

Selv var Stine Søndergaard Ramsing nervøs for, om uddannelsen indeholdte for meget teknologi dengang hun startede. Men dagen i dag er hun glad for de kompetencer, hun har fået med sig.

- Det har været rigtig sjovt. Selvom det (teknologi, red.) ikke er blevet min stærkeste side, så har jeg fået en masse viden om, hvad der kan lade sig gøre. Det er en mega god evne at have, når man skal designe fremtidens produkter, fortæller Stine Søndergaard Ramsing.

Selvom der er sket en stødt stigning på de seneste tre år, så har Kaj Grønbæk fortsat en forhåbning om, at optaget stiger yderligere i de kommende år.

- Det er rigtig fint at se en stigning på 31%. Hvis vi skal op og have det ligeligt fordelt, så skal vi holde det nogle år endnu. Vi håber selvfølgelig, at der kommer en effekt ud af, at der kommer flere i år. Så det kan sprede ordet om, at det også er spændende for kvinder, siger han.