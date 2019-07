Udvidelse af motorvej færdig før tid

Et af mest trafikerede knudepunkter i Østjylland findes nord for Aarhus. Vejdirektoratet forsøger nu at gøre trafikafviklingen her smidigere. Og det med et projekt der er færdig før tid.

Rampen på den østjyske motorvej mod Århusvej og Djurslandsmotorvejen er nemlig blevet forlænget, og den står helt klar til brug på lørdag.

- Det er to uger før tid. Vi har gjort os umage med at blive færdige, for at den er klar til dem, der snart lægger sommerferien bag sig, siger projektleder hos Vejdirektoratet, Peter Lund Hansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Forlænges med 1000 meter

Før ferietrafikken satte ind var det inderste spor inden rampen særligt i morgenmyldretiden stærkt belastet af trafik. Det gav meget ofte kø.

Vi har sat en undersøgelse i gang på stedet, og vi så gerne en udvidelse til seks spor - tre i hver retning - derude. Peter Lund Hansen, Vejdirektoratet

- Rampen forlænges med cirka 1000 meter, og så bliver der to spor i stedet for ét. Med det nye spor vil trafikken glide bedre og mere sikkert, fordi trafikanterne kan placere sig korrekt inden afgreningen, forklarer Peter Lund Hansen.

- Vi forventer, at trafikken fremover vil glide mere flydende, og bilisterne kommer hurtigere ind til Aarhus, fortsætter han.

Gør det ikke alene

Trafikanter, der skal af motorvejen og derfor sænker farten, kan placere sig i venstre spor, mens trafikanter, der skal mod Djurslandsmotorvejen og som derfor kan køre med en højere hastighed, kan lægge sig i højre spor.

Herunder kan du på illustrationer fra Vejdirektoratet se, hvordan trafikken vil fordele sig, når tilslutningsrampen er ombygget. De blå biler er trafikanter, der skal af motorvejen og ud på Århusvej, og de røde biler er trafikanter, som skal til Djurslandmotorvejen.

Før ombygningen:

Efter ombygningen:

Men den længere rampe gør det ikke alene, pointerer Vejdirektoratet. Der arbejdes på flere projekter i det nordlige Aarhus.

- Vi har sat en undersøgelse i gang på stedet, og vi så gerne en udvidelse til seks spor - tre i hver retning - derude, siger Peter Lund Hansen.