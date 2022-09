Udvidelse af bosted forarger: De bliver behandlet som andenrangsborgere

Det var en dårlig beslutning dengang, og nu vil man gøre det endnu værre. Kritikken af en kommende udvidelse af bostedet Neptunvej i Randers er hård fra Lev, foreningen for mennesker med udviklingshandicap og pårørende.

Problemet er placeringen og størrelsen af bostedet, som blev bygget i 2011. Naboerne hedder nemlig Harald Nyborg, Billigblomst og Jem og Fix i erhvervsområdet, der ligger ved Randers Storcenter i Paderup.

- Man forværrer den dårlige beslutning, man tog dengang, siger Anni Sørensen, formand for Lev.

- Man ville aldrig bygge et hus til dig der, for du skulle nok sige fra. Men de kan de her mennesker ikke. De bliver behandlet som andenrangsborgere, når man gør sådan noget mod dem.

Randers Kommune vil udvide bostedet, der har 48 beboere, med ti nye boliger, der er designet til borgere, der har et stort behov for at kunne blive skærmet fra andre.

Anni Sørensen har kun hovedrysten over, at man vil flytte flere borgere ud på bostedet på Neptunvej.

Minder om gamle dage

Både på grund af placeringen, men også på grund af det høje antal beboere. Hun sammenligner det med forholdene under den berygtede åndsvageforsorg, vi havde i Danmark indtil 1980.

- Når man placerer så mange mennesker med udviklingshandicap midt ude i et erhvervsområde signalerer man, at de skal bo isoleret sammen med nogen, der ligner sig selv i stedet for at bo hvor vi andre bor. Den tankegang er vi forpligtet til at gå væk fra. Randers Kommune går tilbage i tiden, hvis de fortsætter med de her planer, siger Anni Sørensen



Billigere løsning

Randers Kommune ejer i forvejen grunden på Neptunvej, og derfor er udvidelsen billigere, end hvis kommunen skulle købe en ny grund et andet sted i kommunen. Men det argument køber Anni Sørensen heller ikke.



- Man sender indirekte den besked, at det her er nogle borgere, der har en anden værdi end du og jeg, og at økonomien er vigtigere end de her menneskers behov, siger Anni Sørensen.

Forsvarer beslutning

Rosa Lykke Yde (SF) er formand for Socialudvalget i Randers. Hun var ikke med til at beslutte, hvor bostedet blev placeret i 2011, men hun anerkender, at placeringen kunne have været bedre.

- Jeg vil godt medgive, at det ikke er fordi, man tænker, at der er vidunderligt. Så jeg synes ikke, at det er ideelt eller optimalt, men jeg synes, det er fuldt ud forsvarligt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal bruge flere boliger

Hun mener, at løsningen på Neptunvej er den bedst mulige løsning på at udvide kapaciteten af den type boliger i Randers Kommune. Og en udvidelse er der brug for. I dag må Randers Kommune sende borgere til andre kommuner, fordi der mangler boliger til dem.

- Virkeligheden er, at vi står med et kæmpestort problem med kapacitet. Vi er nødt til at løse nogle af de udfordringer, vi står med. Vi kan kun udvide vores kapacitet der, hvor den er til at udvide. Realiteten er, at der ligger et bosted på Neptunvej, siger hun.

I sparer penge ved at bygge videre på den samme grund. Så det handler vel også om økonomi?

- Økonomi betyder også noget. Vi har et socialtområde, der afleverer et merforbrug på et svimlende millionbeløb, så vi er nødt til at træffe nogle beslutninger indenfor de muligheder, man faktisk har.

Hun mener ikke, antallet af borgere udgør et problem. Heller ikke efter en udvidelse. Ved at placere de nye boliger på samme grund som bostedet kan borgerne deltage i pædagogiske tiltag og fællesaktiviteter i det omfang, de er i stand til det.

- Hvis vi havde placeret de her ti boliger et andet sted i kommunen, så ville vi have lavet en selvstændig enklave, siger Rosa Lykke Yde.

Ville du selv bo derude?

- Jeg ville nok ikke flytte derud med min familie, nej. Vi er glade for at bo i Fårup. Men jeg ville uden tøven sende min bror eller mor ud på bostedet, hvis de fik behov for det.

Socialudvalget har indstillet til byrådet, at man godkender udvidelsen. Her skal det behandles i næste uge.