Udvekslingsophold giver unge unikke globale muligheder

Et besøg på udenlandske ungdomsuddannelser i to til fire uger er det, som EUX uddannelsen på Tradium Randers tilbyder sine elever. Her kan de komme på enten virksomheds eller uddannelsesbesøg for at lære mere om andre europæiske lande.

Amalie Andreasen og Abdulrahman Wallo, som begge går på anden årgang, var i foråret i England, hvilket var et led i deres uddannelse. Det har ført både noget personligt og fagligt med sig.

- Mit engelsk er blevet meget bedre, fordi vi skulle snakke det hele tiden i to uger. Man bliver automatisk mere åben, fordi det skal du være derovre, og så kommer man ud i praksis og bruger de ting, man har lært hjemmefra, fortæller Amalie Andreasen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det globale perspektiv er noget, som skolen i høj grad har prioriteret.

Det er vigtigt at give eleverne den mulighed for at komme ud, så de oplever at være en del af den verden, vi lever i Michael Nedergaard Jacobsen, uddannelsesleder, Tradium Randers

- Det, at de får mulighed for at sætte deres faglighed i spil i en ny praksis, gør, at den måde de tænker på, når de kommer tilbage, er anderledes. Det er vigtigt at give eleverne den mulighed for at komme ud, så de oplever at være en del af den verden, vi lever i, udtaler Michael Nedergaard Jacobsen, uddannelsesleder, Tradium Randers.

Kort om EUX Uddannelsen Som EUX studerende tager man en erhvervsuddannelse samtidig med, at man tager en erhvervsfaglig studentereksamen. Dermed har man samme mulighed for at læse videre, som folk der har taget en studentereksamen.

Unikt udsyn

Netop forståelsen for den omkringliggende verden, er noget som Abdulrahman Wallo gerne vil have ud af udvekslingen.

- Når man skal arbejde med nogen, skal man også vide, hvem de er. Man skal kende deres kultur og deres traditioner, det er vigtigt. Det er også det, vi studerer i skolen, siger han.

Udvekslingen får støtte af Erasmus+ programmet, som er et initiativ foretaget af EU, som forsøger at fremme samarbejdet mellem europæiske uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Medlem af Europa Parlamentet, Morten Løkkegaard (V), fortæller hvorfor projektet er relevant for de studerende.

- Det betyder, at de unge mennesker får et udsyn, som vi andre slet ikke havde, og det, har vi fundet ud af,er utroligt vigtigt for, at de forstår, hvad der sker omkring dem, og hvad Europa er for en størrelse, og hvorfor de kan bruge det til noget, siger han.

Klogt for karrieren

Også i fremtiden mener Morten Løkkegaard, at udveksling kan komme de unge til gode.

- Virksomhederne efterspørger unge, som kan noget. Ikke bare med hænder og hoved, men også at kunne gebærde sig internationalt, udtaler han til TV2 ØSTJYLLAND.

En rejse mere til udlandet er bestemt ikke udelukket for de studerende selv, det bringer nemlig også gode fordele med sig ifølge dem.

- Så vi kommer til at være flere, der ved mere om verden, det vil påvirke vores samfund positivt, siger Abdulrahman Wallo.

