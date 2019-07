Udvalgsformand kræver forklaring på nej til ekstra brysttjek

Sagen om Region Midtjylland, der har valgt at trodse en henstilling fra Styrelsen for Patientsikkerhed om ekstra tjek for brystkræft, lander nu på politikernes bord.

- Den beslutning, der er truffet, er en ren administrativ beslutning. Det er ikke noget, vi har forholdt os til, siger formand for hospitalsudvalget Henrik Gottlieb Hansen (S).

Han vil nu have sagen drøftet på udvalgets møde 5. august.

- Vi skal have nogle gode forklaringer fra administrationen om, hvorfor vi ikke skal følge henstillingen, siger udvalgsformanden.

Jyllands-Posten kunne mandag fortælle, at Region Midtjylland afviser at følge en henstilling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læner sig op af speciallæger

Det drejer sig om en bestemt gruppe kvinder med specifikke brystsmerter.

Styrelsen mener, at kvinderne skal genindkaldes og have en såkaldt klinisk mammografi.

De pågældende kvinder har gennemgået en røntgenundersøgelse.

Umiddelbart kan jeg ikke forstå, at vi som den eneste region skal skille os ud. Henrik Gottlieb Hansen (S), formand for hospitalsudvalget

Men styrelsen mener, at kvinderne i overensstemmelse med de dagældende nationale retningslinjer har krav på den fulde pakke. Den omfatter også en fysisk undersøgelse og undersøgelse med ultralyd.

Koncerndirektør Ole Thomsen har forklaret, at regionen læner sig op ad speciallægers anbefalinger i Dansk Bryst Cancer Gruppe (DBCG).

- Vi lytter til dem, fordi det er den stærkeste samling af faglig ekspertise inden for brystkræft. Jeg ved ikke, hvem der rådgiver styrelsen, så de har en anden holdning, sagde Ole Thomsen mandag til Ritzau.

Andre regioner følger styrelsen

To andre regioner - Region Sjælland og Region Syddanmark - har valgt at følge styrelsens henstilling. Region Hovedstaden og Region Nordjylland har hele tiden givet kvinder med disse symptomer en fuld mammografi.

- Umiddelbart kan jeg ikke forstå, at vi som den eneste region skal skille os ud, siger Henrik Gottlieb Hansen.

I første omgang skal sagen drøftes af udvalgsmedlemmerne.

- Jeg vil ikke udelukke, at vi kan finde på at lave beslutningen om, siger formanden for hospitalsudvalget.

De nationale retningslinjer for området er per 18. juni 2019 blevet ændret, så kvinder med specifikke brystsmerter som udgangspunkt blot skal have en almindelig mammografi.

Styrelsen for Patientsikkerhed har dog valgt at fastholde henstillingen over for regionen.