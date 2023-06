Udskudt igen-igen. Forældrene synes, det er træls

Ifølge chefen har man holdt fast i den løsning, fordi der har været et stort lokalt ønske om at lægge pavillonerne tæt på den eksisterende skole.

- Byggeri er noget bøvl. Vi ved godt, det bliver stramt i en periode, og vi er med på, at forældrene synes, det er træls. Det er vi enige i. Men vi synes, det er det værd at vente i den korte periode, siger Anne Marie Due Schmidt.

Hun forklarer, at selvom det "bare" er at opstille pavilloner, så svarer det til en byggeopgave i sig selv. Det er ikke "bare" at sætte dem op. Der skal også undersøges jordbundsforhold, graves ud, etableres vand med videre.

Der har i alt været otte løsninger i spil så som at køre eleverne hen til andre skoler i bus eller at bygge den eksisterende skole ud.

Dobbelt så dyrt

Derudover skyldes den konkrete udskydelse, at det tilbud, som kommunen modtog, var dobbelt så dyrt som det budgetterede, da der var for mange krav i det.

Derfor skulle det nye skæres helt ind til benet, så der opføres det, der er behov for, og ikke mere.

- Enten skulle der træffes en helt ny beslutning eller lægges et nyt budget. Så vi blev enige om at skære det til og ramme den rigtige pris, så det forbliver den samme løsning, siger hun.

Hun understreger, at skolens ledelse har gjort et godt stykke arbejde, og hun erkender, at det ikke er den mest optimale løsning.

Udskudt flere gange

En nybygget skole til børnene i Elev og Nye skulle have stået klar for flere år siden, men den er blevet udskudt flere gange og senest til efteråret 2026. Det skyldes blandt andet, at opførelsen af skolen kræver en ny lokalplan, efter at en ringvej er blevet flyttet.



Onsdag er der skolebestyrelsesmøde, hvor kommunen deltager og vil sætte flere ord på udskydelsen af pavillonerne.

Den nuværende Elev Skole går til og med 5. klasse, hvorefter børnene flyttes ud til Hårup Skole. Det er også her, det har været på tale at køre eleverne hen i busser.