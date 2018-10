Udskældt institution lukker: River tæppet væk under Dorthes søn

Mange vil nok mene, at det er en god nyhed, at den udskældte institution Dalgaarden i Højbjerg lukker.

Den selvejende institution, som tager imod udsatte og omsorgsvigtede børn, kom i 2017 i mediernes søgelys på grund af visse ansattes magtanvendelse og dybt nedværdigende behandling af de anbragte børn.

De ansatte, der mishandlede børnene på stedet, er væk, og Aarhus Kommune har i de seneste år sat ekstra penge og ressourcer af for at hjælpe institutionen.

Det ændrer dog ikke ved, at Dalgaarden har et særdeles blakket ry, og så sent som i sidste måned har der ifølge socialchef i Aarhus Kommune, Lotte Henriksen, været nogle bekymrende magtanvendelser på stedet.

Dorthe Bendixens søn Mads har svært ved at indordne sig, men er meget glad for at bo på Dalgaarden. Foto: Privat

Hul i hovedet at lukke

Af samme årsag kan det måske undre, at Dorthe Bendixen og hendes 13-årige søn, Mads, er særdeles kede af, at institutionen nu lukker.

- Jeg synes, det er fuldstændig hul i hovedet. Jeg er så ked af det på hans vegne. Han har været rigtig glad for at være der, og han fået en masse venner på Dalgaarden. Det gør så ondt, at han bliver rykket ud af hans base. Da jeg hentede Mads i går, så jeg en masse barn med røde øjne, fordi de havde grædt, siger Dorthe Bendixen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mads har boet på Dalgaarden siden februar 2017, og han kalder institutionen for sit hjem.

- Det er ligesom en familie, de har derude. De kommer til at holde af hinanden, og personalet holder også af dem, siger Dorthe Bendixen.

Har brug for stram struktur

13-årige Mads blev anbragt på Dalgaarden, fordi han var fysisk udafreagerende og opførte sig på en måde, der ikke var alderssvarende.

- Han har problemer med at indordne sig. Han har brug for en virkelig stram struktur, og han har brug for rammer i hverdagen, og det kunne jeg ikke give ham, så jeg valgte at få ham anbragt derude, så han ikke skulle ryge ud i rigtig store problemer, siger Dorthe Bendixen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg ikke ved, hvor mit barn ender henne. Dorthe Bendixen, mor til Mads

Det kom fuldstændig bag på hende, da hun fik meldingen om, at Dalgaarden lukker.

- Jeg læste det på e-Boks. Bagefter bliver jeg ringet op af Socialtilsynet, og en kvinde beklagede og fortalte, at en socialrådgiver arbejder på sagen for at finde et andet sted til ham, lyder det fra Dorthe Bendixen.

Frygter at søn ender langt væk

Det store problem for mor og søn er, hvor Mads nu skal bo.

- Jeg ikke ved, hvor mit barn ender henne. Der er ikke mange muligheder i Aarhus Kommune, så jeg er bange for, at han ender langt væk uden for kommunen. Han blev netop placeret på Dalgaarden, for at han fortsat kunne have en tæt relation til familien, siger Dorthe Bendixen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun bor i Holme, der ligger i samme postnummer som Højbjerg, hvor Dalgaarden har hjemme.

Kun ros til Dalgaarden

Dorthe Bendixen har ikke hørt om overgreb på Dalgaarden. Hun har faktisk kun gode ting at sige om den selvejende institution.

- Jeg har altid følt mig velkommen og lyttet til, når jeg fortalte om nogle ting, som Mads fx skulle have hjælp til. De har taget sig tid til at sætte sig ned og snakke med mig om det, siger hun.

Det er netop for børnene og fremtidige børn, at vi gør, som vi gør. Lotte Henriksen, socialchef i Aarhus Kommune

Ifølge Dorthe Bendixen er hendes søn 'drønfrustreret' og ked af, at hans 'hjem' nu er væk.

Adspurgt om det ikke er en god idé at stoppe støtten til institutionen, når der ifølge Socialtilsynet både er faglige og økonomiske problemer på Dalgaarden, svarer Dorthe Bendixen:

- Hvis jeg skal tænke rationelt på det, så er det selvfølgelig okay, men som forælder synes jeg, at det er en forhastet konklusion. De tænker ikke børnene ikke ind i det. Man skylder Dalgaarden og ikke mindst børnene, at man prøver at redde det.

Antallet af magtanvendelser på Dalgaarden steg i 2017 fra 34 til 88. Foto: Morten Lau-Nielsen

Socialchef: Det er dybt ulykkeligt

De forældre, der har børn anbragt på Dalgaarden, vil blive indkaldt til et møde hos Familiecentret i Aarhus. Her kan forældrene selv være med at til at bestemme hvilket sted, der passer til deres barns behov.

- Det er en situation, vi ville ønske, vi ikke var kommet i. Det er ulykkeligt på mange måder, og derfor har vi også et ønske om, at det bliver håndteret så gelinde og hurtigt som muligt, siger socialchef i Aarhus Kommune, Lotte Henriksen, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg kan sagtens sættte mig ind, og Dalgaarden har været et vigtigt hjem for børnene, og det er ulykkeligt, at vi er nødt til at stoppe med at anvise børn til stedet.

Vi vil gøre alt for, at Mads kommer et sted hen, hvor han vil være lige så glad for at være, som han har været for Dalgaarden. Lotte Henriksen, socialchef i Aarhus Kommune

Hun mener ikke, at Dorthe Bendixen behøver at frygte en lang proces uden et nyt hjem til hendes søn.

- Der bliver fundet et sted så hurtigt som muligt. Jeg kan ikke vide, hvornår den enkelte bliver indkaldt til møde, men det skal ske så hurtigt som muligt.

Grænsen er nået

Ifølge Lotte Henriksen har de nye meldinger om bekymrende magtanvendelser også spillet en rolle i Socialtilsynets vurdering om at stoppe støtten til Dalgaarden.

- Det er med til at øge vores bekymring for fagligheden på stedet. Der er en grænse for, hvor lang tid vi kan blive med at støtte et sted, hvor der er brug for at fagligheden løftes, og at økonomien hænger sammen. Det er netop for børnene og fremtidige børn, at vi gør, som vi gør, siger Lotte Henriksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Dalgaarden har et underskud på omkring 10 millioner alene i 2018, oplyser socialchefen.

Dorthes søn er meget glad for stedet. Han kalder det for sit hjem. Skaber I ikke større problemer for et barn, der allerede har det svært, når i lukker Dalgaarden?

- Jo, det betyder en stor ændring i deres liv. Vi vil gøre alt for, at Mads kommer et sted hen, hvor han vil være lige så glad for at være, som han har været for Dalgaarden, lyder svaret fra Lotte Henriksen.

Aarhus Kommune truede i december 2017 med at fratage Dalgaarden retten til at drive institution. Det skete, da Socialtilsynet blev oplyst om, at børnene på Dalgaarden blev udsat grænseoverskridende og ydmygende behandling fra enkelte personer i medarbejderstaben.