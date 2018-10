Udskældt institution lukker - kommune smækker kassen i

Medarbejdere har spyttet på børn, børn har fået lussinger og i et tilfælde er et barn blev tvunget til at slikke på et toilet.

Den selvejende institution Dalgaarden, som tager imod udsatte og omsorgsvigtede børn fra fem år og op, er i senere år kommet i krydsild på grund af den behandling, de ansatte har tilbudt børnene.

Nu tager Aarhus Kommune konsekvensen og stopper med at anbringe børn på institutionen i Højbjerg.

Det meddeler kommunen i en pressemeddelelse.

Det giver sig selv, at der er tale om en meget alvorlig beslutning, som vil få stor betydning for børnene på stedet. Lotte Henriksen, socialchef, Aarhus Kommune

De børn, som Aarhus Kommune i dag har anbragt på Dalgaarden, skal fremover have tilbudt et andet sted at bo.

Dalgaardens bestyrelse og medarbejdere og forældre er blevet informeret henholdsvis onsdag og torsdag.

Kommune ville sætte ny kurs

Socialforvaltningen i Aarhus Kommune har igennem en periode ydet økonomisk og administrativ støtte til Dalgaarden i et forsøg på at hjælpe institutionen med at rette op på faglige og administrative problemer.

Ifølge aftalen skulle støtten hjælpe Dalgaarden indtil udgangen af 2018, hvor problemerne skulle være løst.

Dalgaardens bestyrelse meddelte før sommerferien forvaltningen, at problemerne var for store, og at der var brug for mere tid.

Socialforvaltningen åbnede en mulighed for at bevare støtten til september 2019, dog under forudsætning af, at der senest i september kunne foreligge en tilfredsstillende plan for genopretningen.

Store konsekvenser

Efter aftale fremsendte Dalgaardens bestyrelse i uge 40 deres plan for, hvordan institutionen igen kunne klare sig uden økonomisk, faglig og administrativ støtte fra Aarhus Kommune.

Socialforvaltningen har dog vurderet, at planens forudsætninger ikke er realistiske.

- Det giver sig selv, at der er tale om en meget alvorlig beslutning, som vil få stor betydning for børnene på stedet, såvel som forældre og medarbejdere. Derfor er det også en beslutning, som vi helst havde været foruden, hvilket er årsagen til at vi er gået så langt i samarbejdet om at genoprette økonomien og det faglige niveau, siger socialchef i Aarhus Kommune, Lotte Henriksen, i pressemeddelelsen.

Blev advaret i 2017

Aarhus Kommunes fokus er nu på at sikre, at børnene får så god en overgang som overhovedet mulig, samt at tage hånd om de medarbejdere, der kan komme til at miste deres arbejde, lyder det fra socialchefen.

Antallet af magtanvendelser steg i 2017 fra 34 til 88, og 10 af dem blev vurderet til ikke at være tilladte.

Aarhus Kommune truede i december 2017 med at fratage Dalgaarden retten til at drive institution. Det skete, da Socialtilsynet blev oplyst om, at børnene på Dalgaarden blev udsat grænseoverskridende og ydmygende behandling fra enkelte personer i medarbejderstaben.institution

