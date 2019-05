Udsigt til højhus bekymrer Jeppe: - Har vi købt katten i sækken?

For nylig flyttede Jeppe Kirkegaard med sin kone til Hadsten fra Aarhus. De søgte natur, højt til loftet og udsigt fra det nye hjem på Platanvej. Den frygter de nu bliver spoleret af et seks-etagers højhus.

Sådan et har Favrskov Kommune nemlig åbnet op, at der kan komme med en ny midtbyplan. Ligesom lokalpolitikerne med en strategi for de kommende år arbejder for kan ske flere steder i de største byer.

- Man har udsigt hele vejen ud over byen. Det var derfor, vi flyttede herud, siger Jeppe Kirkegaard til TV2 ØSTJYLLAND og sætter ord på, hvad han og konen så tænkte, da nyheden om et muligt højhus ramte:

- Vi fik ondt i maven med det samme og tænkte, har vi købt katten i sækken?

Højere og tættere

Han er langt fra alene om bekymringerne for Hadstens fremtid. I Facebook-gruppen for byen ytrer mange sig på samme måde.

- Al udvikling skal være naturligligt og ikke drevet af hurtig fortjeneste. Det er der for stor risiko for at ske - se blot Aarhus Ø som på ingen måde lever op til sit potentiale, fordi bygherrerne har fået fri leg, skriver en bruger blandt andre i gruppen.

Der er så mange andre steder, hvor man kunne bygge, som ikke er så store negative konsekvenser for borgerne. Jeppe Kirkegaard, Hadsten

Politikerne har netop valgt at åbne op for højhuset og arbejder for, at der kan bygges højere og tættere i Hinnerup og Hammel også, fordi byggerierne skal skabe vækst og tilflyttere.

- Vi kan se for at tiltrække yderligere tilflyttere, skal vi have et varieret boligudbud. For at bevare vores natur rummer vi den vækst ved at bygge i højden og byfortætte. Det er vi allerede i gang med, siger Favrskovs borgmester, Nils Borring (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Der lægges også op til en mulig fortætning af ældre parcelhusområder, så der kan komme mindre boliger i de områder. Foto: Favrskov Kommune

Vil ikke tæppebombe med højhuse

Han og de øvrige lokalpolitikere har vedtaget midtbyplanen i Hadsten, og samtidig er et forslag til en ny strategiplan sendt i høring.

Her er fokus blandt andet på andre typer boliger end de parcelhuse, der er flest af i kommunen.

- Der er run på parcelhusgrundene, men vi har ikke haft tilstrækkelig nok fokus på mindre boliger til enlige og ældre. Og så er der nødt til at blive bygget i højden, som man gør mange andre steder, lyder det fra borgmesteren, der ikke frygter for Favrskovs naturskønne image.

- Vi skal ikke tæppebombe byerne med højhuse. Der skal jo også være nogen, som vil bygge dem. Det afhænger af investorerne, siger Nils Borring.

- Men tættere og højere byggeri i Hammel, Hinnerup og Hadsten vil understøtte livet i byerne og den lokale detailhandel, fortsætter han.

Byrådet vil • Understøtte et mere varieret udbud af boliger ved at arbejde for flere mindre boliger samt flere lejeboliger og almene boliger • Fastholde fokus på fortætning i byerne – særligt i midtbyerne i Hadsten, Hinnerup og Hammel • Arbejde for byfornyelse – særligt i de ældre parcelhuskvarterer samt nedslidte og centralt beliggende erhvervsområder • Fremme særlige kendetegn i afgrænsede bydele og nye byområder

Kunne bygge andre steder

Netop de erhvervsdrivende i Hadsten hilser byggerierne velkommen, hvis altså de kan give flere tilflyttere.

- Det er vigtigt, vi får nye indbyggere, som kan føle den nærhed, vi tilbyder, siger Lars Simonsen fra Hadsten Blomster til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi skal ikke tæppebombe byerne med højhuse. Der skal jo også være nogen, som vil bygge dem. Nils Borring (S), borgmester

Tilbage står Jeppe Kirkegaard og håber på, at tilflytterne bliver lokket til på andre måder.

- Der er så mange andre steder, hvor man kunne bygge, som ikke er så store negative konsekvenser for borgerne.

Du kan læse hele strategiforslaget for hele Favrskov Kommune her.