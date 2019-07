Udsatte samles på sommercamp: - Stoffernes magt gjorde, at jeg ikke kunne være der for mit barn

På en ferie camp i Randers har de besøgende mere end bare tøj og sko med i bagagen.

Campen ved Idrætscenter Langvang i Randers er nemlig for socialt udsatte og deres familier, og mandag tjekkede 1500 af slagsen ind til en uges ferie.

Én af familierne er familien Brink Olesen, som er kommet på campen siden 2010.

- Det er som at være i et levende helvede eller et fængsel. Også det med ikke at kunne være noget for mit barn. Stofferne havde så meget magt over mig, at jeg ikke kunne være noget for mit barn, siger Sheila Brink Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Sheila Brink Olesen har været stofmisbruger i 15 år, men har snart været clean i 10 år.

Hun husker tydeligt den allerførste feriecamp tilbage i 2010 som foregik i Holland.

- Det var bare fantastisk. Lige pludselig at kunne give ham noget. Havde muligheden for at give ham noget og der var en masse aktiviteter, siger Sheila Brink Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er omkring 1500 gæster på campen.

Et stærkt sammenhold

Sheila Brink Olesen har en 16-årig søn, Niklas, som er kommet på campen med sin mor siden 2010.

Og selvom de er kommet ud på den anden side og misbruget ligger mange år tilbage, så betyder feriecampen stadig meget for dem. Især for Niklas som har fået mange venner på den årlige sommercamp.

- Det er fedt at være her. Alle os unge som har forældre, som er tidligere stofmisbrugere, vi har et godt sammenhold, fordi vi ved, hvad vi har været igennem. Det kan både være hårdt og pisse rart at tale om de her ting, siger Niklas Brink Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Niklas Brink Olesen er kommet på sommercampen i ni år.

Familien vil også gerne være med til at hjælpe andre på campen, som kæmper en kamp for at komme ud af deres misbrug.

- Det vigtigste for mig har været at tage i mod hjælp og bede om hjælp, og stole på at verden ikke er så forfærdelig, og at der er folk, der gerne VIL dig noget godt, siger Sheila Brink Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

”Umuligt at komme ud af problemer alene”

Det er landsforeningen VæreSteder, der står bag sommercampen for socialt udsatte. Campen er en uges ferie, som indeholder god mad, udendørs aktiviteter og højt humør.

Målet er at give socialt udsatte et fællesskab og et positivt skub i den rigtige retning gennem venskaber og masser af motion.

Det er Landsforeningen VæreSteder, der står bag campen.

- Det er nemt at komme ud i problemer alene, men det er umuligt at komme ud af problemer alene. Så man er nødt til at blive en del af et fællesskab, hvis man skal have en chance, siger Cliff Kaltoft, der er sekretariatschef i Landforeningen for VæreSteder, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tirsdag skal alle familierne på tur til Djurs Sommerland.