Udsat naturområde løftet gennem samarbejde: Før var det præget af skrald

Nordre Fælled i det nordlige Randers lå efter mange år som militært øvelsesterræn henlagt hen og var præget af skrald, hærgede knallerter og utilgængelighed. Nu er det gennem et særligt partnerskab gjort attraktivt for borgerne.

Kommunen, Naturstyrelsen, Randers Produktionshøjskole og Bysekretariatet er nemlig gået sammen om at åbne området op gennem etablering af en form for indgangsportal med udekøkkener, bålpladser, forhindringsbane og meget andet.

Randers har mange dejlige grønne områder, og det her er nu så et supplement til de rekreative steder. Louise Hou Kragh, sekretariatsleder

- Det er blevet til i kraft af et fællesskab og partnerskab, hvor alle har bidraget med, hvad de var gode til. Randers har mange dejlige grønne områder, og det her er nu så et supplement til de rekreative steder, siger sekretariatsleder i Bysekratariatet, Louise Hou Kragh, til TV2 ØSTJYLLAND.

Partnerskabet er nu blevet optaget i Center for Offentlig Innovations årsudgivelse, der fremhæver gode eksempler på stærke samarbejder.

Der er blandt andet kommet en Tarzan-bane ved Nordre Fælled.

Præget af skrald

Nordre Fælled er omkring 140 hektar, og det er i den sydlige del af området, der nu er gjort en masse ud af at skabe en indgang til borgerne. Området ejes af Naturstyrelsen, som aldrig selv ville have nået i mål med projekterne.

- Faciliteterne havde aldrig været der, de er kun kommet gennem samarbejdet. Før var det hele henlagt som naturkrat ligesom resten af Nordre Fælled. Området var præget af skrald, og man havde ikke lyst til at komme her, forklarer skovrider hos Naturstyrelsen Kronjylland Peter Brostrøm til TV2 ØSTJYLLAND.

En af de mest synlige projekter i området er Myretuen, der fungerer som indgangsportal, og det er ifølge alle parter lykkes at få flere ud i naturen gennem netop det sted.

- Det fungerer både sommer og vinter med indendørs rum og toiletter, ligesom der også er udekøkkener. Folk kan nyde naturen og samtidig have de praktiske ting omkring sig, siger Louise Hou Kragh og fortsætter:

- Myrestierne (der er lavet med udgangspunkt fra Myretuen, red.) fører ud i naturen.

Skal løfte i flok

Og det var altså aldrig sket uden de lokale borgere og frivillige foreningers indsats og engagement, slår Naturstyrelsen fast.

Herfra lyder det også, at andre altid er velkomne til at komme med forslag til lignende projekter. Det er bare vigtigt, at alle er villige til at løfte i flok.

Vi var aldrig selv kommet på de kreative løsninger, og det er også farligt bare at sætte noget i søen, uden vi ved, hvad borgerne efterspørger. Peter Brostrøm, Naturstyrelsen

- Vi var aldrig selv kommet på de kreative løsninger, og det er også farligt bare at sætte noget i søen, uden vi ved, hvad borgerne efterspørger. Det er helt centralt, at tingene vokser fra bunden ud fra behov og ønsker hos de lokale, siger Peter Brostrøm.

Alle folkene bag projektet ved Nordre Fælled håber på, at både de lokale, alle randrusianere og brugere udefra vil få gavn af området.

Nordre Fælled ligger i den nordlige del af Randers. Foto: Google Maps