Familie måtte flygte til Sverige - skulle gemme mere end 300 kvitteringer

Derudover var der også det øknomiske, som depositum til lejligheder og selve flytningen. Parret skulle samtidig sørge for at samle papirer og kvitteringer ind, så de kunne bevise, at de rent faktisk havde været bosiddende i et andet EU-land og ikke blot havde adresse der.



- Det vil sige, at alle papirer, der kunne skrabes sammen, kvitteringer og alt, skulle gemmes som dokumentation, til når vi kom tilbage til Danmark, så vi kunne få vores opholdstilladelse godkendt her igen. Så jeg har haft over 300 forskellige dokumenter, fortæller Elisabet Nørgaard Birindwa.



Flere i samme situation

I løbet af den seneste uge har TV2 ØSTJYLLAND ligeledes kunnet fortælle om flere andre familier i samme situation.

Blandt andre Bent Lange, der ikke kan få sin filippinske kone til landet. Der mangler bevis for, at hans danske er godt nok, fordi han ikke har gennemført folkeskolen. Derfor er han nu i en alder af 76 blevet sendt tilbage til skolebænken.

Også Kasper Kragelund, der er stifter af Aarhus Street Food, har fortalt, hvordan hans thailandske hustru i 2017 blev nægtet opholdstilladelse. Med en uges varsel måtte familien, der også bestod af to børn, flytte til Bangkok.



De har det til fælles med Elisabet Nørgaard Birindwa, at de finder deres hjemlands regler på området meget lidt imponerende.

Besværligt for ingenting

Familien Birindwa er vendt tilbage til Danmark igen efter deres detour over Sverige. De bor nu i en lejlighed i Aarhus-bydelen Tilst.

- Det var bare besværligt for ingenting, for nu er vi tilbage, har en opholdstilladelse og kan bo her frit og kan endelig slappe af, siger Elisabet Nørgaard Birindwa.