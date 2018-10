Udklædte børn skaber glæde med sang på plejecenter

Dansk produceret musik bliver spillet og hyldet mere end sædvanligvis. Det er al musik skabt af danske komponister, sangskrivere og producere. Det er nemlig Spil Dansk Uge.

I Randers tager de den skridtet videre. De er Spil Dansk Kommune, og på Møllevang Plejecenter havde de besøg af Jennumparkens Børnekor, som sang for de gamle.

Det var meget sjovt at synge med de gamle mennesker. Det er fedt at optræde for dem, for de har også været børn før. Aya Mustafa Wala, 12 år, Jennumparkens Børnekor

Jennumparkens Børnekor sang og pjattede løs på Møllevang Plejecenter.

Jennumparkens Børnekor har deltaget i Spil Dansk Uge i mange år til forskellige arrangementer. De nød at spille for de gamle i år.

- Vi ved, hvor meget sang gør for ens krop, immunforsvar, sammenholdet og fællesskabet. Det er fantastisk at kunne bringe unge mennesker sammen med de gamle. Så kan de se den livsglæde de unge har, siger korleder af Jennumparkens Børnekor Birgitte Kaas Sørensen.

Dansk musik samler på tværs af etnicitet

Børnekoret har børn med forskellige etnicitet, og korlederen er sikker på, at børnene får en masse ud af at synge danske sange.

- De siger, at de lærer en masse af de danske sange. Der er en masse kultur, man lærer gennem sangen, fortæller Birgitte Kaas Sørensen.

Aya Mustafa Wala på 12 år er fra Syrien, og hun synes, at det er sjovt at lære de danske sange.

- Det er meget sjovt og mærkeligt. Normalt snakker jeg på mit eget sprog, men nu synger og snakker jeg dansk, siger hun.

Musiken samler os

De ældre på plejecentret nød at have besøg af børnekoret og få genopfrisket nogle af de gamle danske sange.

- Det kan ikke blive bedre. Det kan det ikke. Det er en rigtig god dag i dag, siger Børge Kristensen på 68 år fra landsbyen Møllevang i Randers.

Musikformidler Mik Stegger fra Randers Bibliotek synes, at Spil Dansk Uge er vigtig for danskerne.

Den er en del af vores DNA. Der er meget udenlandsk påvirkning. Der er ingen grund til, at vi forsvinder i det. Vi kan rigtig mange ting selv. Mik Stegger, musikformidler, Randers Bibliotek

De ælder nød de unge sangere og prøvede selv at synge med.

Som Spil Dansk Kommune byder Randers på en masse forskellige musikoplevelser.

- Det samler os og giver os en mulighed for at se hvor mange forskellige ting, der foregår. Det der sker her i ugen er alt fra babysamler til børn, der synger på et plejehjem. Det er amatører. Det er professionelle. Der er en stor bredde, så jeg tror, at det samler os og binder os ind i en større sammenhæng, siger Mik Stegger.

