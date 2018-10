"Udfordr dine grænser – det er på den måde, det rykker"

Det sidste afsnit af vores serie Selvglad er netop rullet over skærmen, og i den forbindelse var de fire kvinder fra serien torsdag samlet – klar til at svare på spørgsmål og give råd.

- Udfordre dine grænser – det er på den måde, det rykker, lyder det overordnet fra alle fire piger til TV2 ØSTJYLLAND, da vi havde dem på besøg torsdag.

Det har de gjort. Og pigerne fortæller, at de alle er kommet et skridt nærmere at elske deres kroppe eller i hvert fald at acceptere, at de er, som de er. Og nu vil de gerne hjælpe andre kvinder i samme retning.

Overskrid dine grænser

I 10 uger har de sammen med deres mentor, Katrine Gisiger, kæmpet for at opnå større selvtillid omkring deres kroppe. Og noget af det, som virkelig har hjulpet dem, har været at udfordre dem selv og overskride nogle personlige grænser, fortæller de.

- For rigtig mange mennesker handler det om at overskride nogle grænser - for eksempel på de sociale medier. Eksempelvis at turde lægge et billede op, hvor du er grim.

Lad være med at bruge så meget energi på at tænke en masse dumme tanker om dig selv, for du er god nok, som du er. Victoria, Selvglad.

I det første afsnit af serien skulle pigerne klæde om i et omklædningsrum sammen. Endnu en overskridelse af deres grænser. Og det har de lært meget af.

- Lad være med at bruge så meget energi på at tænke en masse dumme tanker om dig selv, for du er god nok, som du er, lyder det fra Victoria.

- Italesæt hvordan du har det, opfordrer Ida.

Mens Neel påpeger:

- Hvis vi tør gøre det, så tør alle. For vi var virkelig nogle piveskider i starten.

Søgning efter bedre selvværd kan skade

I alle 10 afsnit af serien har pigerne jagtet bedre selvværd, og det lader til at have givet pote, men det er ikke alle, som mener, det er den rette løsning. Ifølge børne- og ungdomspsykolog Emil Rask er den eneste vej mod bedre selvværd at indstille jagten.

- Jagten på et bedre selvværd kan ende med en tilstand, hvor vi aldrig kommer til at have det helt med os selv, som vi gerne vil, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og uddyber:

- I stedet minder vi hele tiden os selv om, at vi ikke er gode nok lige nu.

Han forstår til fulde, at folk gerne vil have det gode selvværd, og vedkender at nogle råd da også kan bruges men påpeger, at der også er mange budskaber og råd, som bare ikke virker.

Mød kvinderne fra Selvglad

Den 12. november afholder TV2 Østjylland et foredrag på Stakladen, hvor du har mulighed for at møde alle fire kvinder fra serien samt Katrine Gisiger. Billetterne er gratis, og de vil blive frigivet indenfor de næste 14 dage.

Du kan se alle afsnit af serien 'Selvglad på Youtube, hvor de fore østjyske kvinder i samarbejde med Katrine Gisiger kæmper for bedre selvværd.

Se alle afsnit her: