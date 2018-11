Tyveri udviklede sig til røveri: Kan du kende mændene?

Torsdag den 27. september blev tre mænd taget på fersk gerning i færd med at stjæle fra Netto på Brådhusvej i Stensballe ved Horsens. Da de blev konfronteret med tyveriet, udviklede situationen sig til et røveri. Nu efterlyses mændene med billeder.

En butiksdetektiv opdagede mændene på overvågningen og gik derfor til udgangen for at vente på dem.

- Da de kom ud fra Netto, gjorde han dem bekendt med sine observationer og bad dem følge med ud på kontoret. Den ene mand skubbede til butiksdetektiven, og fortsatte med det videre ude på parkeringspladsen, hvor butiksdetektiven blev skubbet omkuld. Gennem den anvendte vold blev butikstyveriet til et røveri, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Der lå tidligere en Fakta på Brådhusvej 3 i Stensballe. Nu ligger der altså en Netto, som blev udsat for røveriet i slutningen af september. Foto: Google Street View

Kørte væk i bil på franske plader

De tre gerningsmænd kørte derefter fra stedet i en bordeauxrød Opel Zafira på franske nummerplader. Registreringsnummeret kender politiet ikke.

Manden, der startede med at skubbe detektiven, beskrives som mellemøstlig af udseende, 25-30 år, 175-180 cm høj og almindelig af bygning. Han havde kort sort hår og sort fuldskæg. Han talte arabisk, var mørk i huden og var iført en armygrøn cowboyjakke med brystlommer og en lys hættetrøje under.

Signalement af de to øvrige gerningsmænd Politiet beskriver de to øvrige gerningsmænd således: B: Mand, mellemøstlig af udseende, 20-30 år, 175-180 cm, kraftig af bygning, hvid i huden, sort kort hår, sort skæg på kæberne og ned under hagen. Han talte arabisk og var iført sort hættetrøje og lyse jeans. Han medbragte en sort skuldertaske.



C: Mand, mellemøstlig af udseende, 25-30 år, 175-180 cm, almindelig af bygning, hvid i huden, sort kort hår. Han havde sort kort fuldskæg og var iført en grå baseball-cap, en mørkeblå/grå skjorte og bordeauxrød habitjakke. Han talte lidt dansk. Kilde: Sydøstjyllands Politi

Du kan se de tre gerningsmænd på billederne øverst på siden og nederst. Butiksdetektiven er blevet sløret.

Har du oplysninger om de tre mænd eller anden viden, der kan føre til anholdelse af dem, hører Sydøstjyllands Politi meget gerne fra dig på tlf. 114.

Her ses de to øvrige mænd, der sammen med en tredje mand - den mest voldelige af dem - er eftersøgt for røveri. Foto: Sydøstjyllands Politi