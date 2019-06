Kirker udsat for frække tyverier: - Det er utroligt, det kan lade sig gøre

Kobbertyve har været på spil i Aarhus.

Siden marts har intet mindre end fem kirker i byen oplevet tyveri af kobbernedløbsrør.

- Jeg kommer en mandag morgen og opdager, at der mangler et stykke nedløbsrør, siger kirkeværge ved Aarhus Domkirke Søren Bo Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er de fem aarhusianske kirker Aarhus Domkirke, Sct. Knuds Stiftelse, Sct. Johannes Kirke, Sct. Marcus Kirken og Vor Frue Kirke, der alle har været udsat for kobbertyveri.

Det er smadder irriterende, og det er utroligt, at det kan lade sig gøre. Søren Bo Jensen, kirkeværge, Aarhus Domkirke

Hos Aarhus Domkirke er der stjålet 14 nedløbsrør. Tyveriet kommer til at koste kirken omkring 200.000 kroner.

- Det er smadder irriterende, og det er utroligt, at det kan lade sig gøre, siger Søren Bo Jensen.

Kobbertyveri fra kirker og kirkegår har længe været et problem i hele landet, og her er Østjylland ingen undtagelse.

Politiet har endnu ikke hørt fra viden eller andre, som ved noget om kobbernedløbsrørene fra kirkerne.

I 2013 blev der stjålet kobberkæder fra 23 gravsteder i Nordre Kirkegård i Aarhus. Tyvene var yderligere på spil i Randers, hvor Østre Kirkegård oplevede tyveri af flere omgange.

Vil undgå tyveri igen

I Sct. Johannes Kirke er kirkeværge Leif Jensen også godt træt af, at de ikke kan have deres kobber i fred.

Heldigvis lykkedes det ikke tyvene at stjæle alt deres kobber, de har nemlig forsøgt at gardere sig mod tyve. Det lykkedes nemlig ikke tyvene at stjæle alt kobberet fra dem.

Vi har ikke haft nogen vidneerklæringer i sagerne. Derfor søger vi stadig vidner eller nogen, der har kendskab til, om nogen har solgt kobbernedløbsrør videre. Martin Frank Jensen, vicepolitiinspektør, Østjyllands Politi.

- Vi får vores hængslerstifter lukket på en anden måde. Det kræver et specielt værktøj til at slå dem op, så de kan få fat i kobberet, siger han.

Hos Østjyllands Politi har de endnu ikke fundet tyvene.

- Vi har ikke haft nogen vidneerklæringer i sagerne. Derfor søger vi stadig vidner eller nogen, der har kendskab til, om nogen har solgt kobbernedløbsrør videre, siger vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi, Martin Frank Jensen.

Aarhus Domkirke vil nu forsøge at gardere sig mod eventuelle fremtidige tyve.

- Jeg tror ikke, vi kan forhindre det, men vi kan ændre det til, at vi fremstiller de nye rør i stål beklædt med kobber, siger kirkeværge Søren Bo Jensen.