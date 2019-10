Tyve holder ikke efterårsferie: Sådan sikrer du dit hjem

Indbrud sker året rundt, men særligt i de mørke måneder, vi netop er trådt ind i, er tyvene på spil.

Beregninger fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at der er klar flest indbrud fra efterårsferien og frem til og med jul.

Derfor kan det være en god ide, at sikre ens hus mod ubudne gæster, når man selv pakker tasken og drager på efterårsferie. Sådan lyder det fra Midt – og Vestjyllands Politi på Twitter.

- Efterårsferien er lige om hjørnet, og imens du nyder tilværelsen væk fra hjemmet, tager indbrudstyven på arbejde, skriver Midt – og Vestjyllands Politi.

De har en række råd til, hvordan du bedst muligt beskytter dit hjem:

Rekordlavt antal indbrud sidste efterårsferie

Sidste år bød efterårsferien på et rekordlavt antal indbrud i private hjem i Østjylland i ti år.

77 familier kom hjem til et hus, der var blevet endevendt af tyve. Et fald på 40 procent fra de 128 indbrud der blev anmeldt i efterårsferien i 2017.

Tallene dækker over antallet af anmeldte indbrud i privat beboelse i Østjyllands politikreds i tidsrummet fra lørdag uge 41 til og med søndag uge 42 i 2018. Kilde: Østjyllands Politi

- Det betyder jo, at østjyderne kan føle sig mere trygge. Det er meget utrygt og ubehageligt at komme hjem til et hus, hvor der har været indbrud, så vi er meget glade for det faldende tal, sagde vicepolitiinspektør Lennart Glerup hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND i oktober 2018.

Østjyllands Politi håber at kunne nedbringe indbruddene i de østjyske hjem endnu mere. Foruden rådene til hvordan man selv kan sikre sit hjem, opfordrede de sidste efterår også østjyderne til at blive ved med at være aktive og informere politiet, hvis de havde mistanke om indbrud.

Også Østjyllands Politi opfordrer østjyderne til at sikre deres hjem mod indbrud, når de drager på ferie. Kilde: Østjyllands Politi

- Jo flere øjne, jo bedre. Ring ind til os, hvis I har mistanke. Det hjælper vores efterforskning, hvis vi kommer ud på stedet, så hurtigt som muligt, sagde Lennart Glerup, vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi i oktober 2018.