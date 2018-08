Tyv narrede ældre mand og stjal hans pas og penge

En 89-årig mand traf lørdag en anden mand i nærheden af sin bopæl i Carl Bertelsens Gade i Aarhus.

Manden udgav sig for at være reklameomdeler.

Den påståede reklameomdeler fulgte med den 89-årige mand til hans bopæl, hvor han ville have ham til at underskrive et dokument om, at han ville modtage reklamer.

Måtte give sip

Manden ville have forevist noget ID, og da den ældre mand ville finde sit pas, åbnede manden den 89-åriges skuffer og tog et pas, et kørekort og en lommebog med kontanter i.

Den ældre mand forsøgte at holde fast i lommebogen, men blev skubbet, så han måtte give slip.

Herefter løb gerningsmanden fra stedet. Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.