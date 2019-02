Tyv forsøgte at slippe af sted med fiskestang og guitar

En 18-årig biltyv blev taget på fersk gerning, da et vidne så ham kravle rundt i en bil med en smadret rude bag Grenaa Bowlingcenter.

- En forbipasserende undrede sig og spurgte, om manden var okay, og tænkte ikke yderligere over det, fortæller kommunikationskonsulent Janni Lundager fra Østjyllands Politi.

Det var her bag Grenaa Bowlingcenter, at episoden fandt sted søndag formiddag. Foto: Google Maps

Her fortalte biltyven, at det var hans egen bil, der havde fået smadret ruden, som han netop var i gang med at tjekke efter indbruddet, der fandt sted søndag formiddag.

Senere så den forbipasserende dog manden komme gående med tyvekoster fra bilen - blandt andet en guitar og en fiskestang.

Han anmeldte episoden til politiet og fulgte efter manden med fiskestangen og guitaren. Herefter anholdt politiet manden.

- Vi får fat i ejeren af bilen, og får bekræftet, at det ikke er den 18-årige mands bil, fortæller Janni Lundager.

Om tyven manglede de essentielle ting til en fisketur, er uvist, men blandt tyvekosterne var der ud over fiskestang og guitar også en rygsæk med en iPad og handsker.

Manden erkendte ved anholdelsen, at det ikke var hans ting.