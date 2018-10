Tvillinger i finalen til Danmarksmesterskab: Stjerner i Østersåbning

Dansk fodbolds største legender er muligvis brødrene Laudrup. Men selvom mange ikke ved det, så har dansk østersåbning sine egne legender – nemlig brødrene Tønsager.

Danish Oyster Cup 2018 fandt lørdag sted i Aarhus, hvor der var kamp til stregen om at åbne 30 østers hurtigst, og endnu en gang lå Simon og Jonas Tønsager i skarp konkurrence.

- Vi har konkurreret hele livet, tror jeg. På en eller anden måde. Det er fint, vi kan godt gøre det med et smil på, siger Jonas Tønsager til TV2 ØSTJYLLAND.

Der var fire i finalen lørdag aften, og selvom Jonas var hurtigst færdig havde Simon, der i forvejen var forsvarende mester, det bedste samlede resultat.

- Jeg var faktisk overrasket. Jeg troede, det var Jonas, der ville tage den. Han havde bedste præsentation i finalen og hurtigste tid. Men jeg er glad for at have vundet, siger Simon Tønsager.

Konkurrencen gælder om at åbne 30 østers hurtigst, og det blev gjort på 2 minutter og 45 sekunder af den hurtigste.

Flere mesterskaber venter

Det efterlader Jonas med det, han selv kalder en respektabel andenplads, og da de bedste tre kommer videre til de nordiske mesterskaber, kan tvillingerne fortsat støtte hinanden i sporten. Selvom de konkurrerer, er der altså intet ondt blod.

- Nu har vi konkurreret i over 18 år, og der har været op og nedture. Der er kun en vinder, og det er vi afklaret med, siger Jonas Tønsager.

Selvom det kom som en overraskelse at Simon og ikke Jonas vandt, var begge brødre glade efter en intens konkurrence.

Vindertiden blev 2 minutter og 45 sekunder, og med den danske sejr ser Simon Tønsager frem mod verdensmesterskabet, og det er muligvis det vigtigste for ham.

- At vinde her betyder, at man kommer ud i verden og oplever noget. Den sidste oplevelse, jeg havde inden for det her, var en tur til Kina, hvor jeg repræsenterede Danmark, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Danish Oyster Academy, der står for konkurrencen, er en forening af østers-entusiaster, som gerne vil promovere den danske østers. Jonas Tønsager er formand for foreningen.