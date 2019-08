Tvang fra kommunen – flere små vandværker har fået nok

For at sikre grundvandsbeskyttelse og rent drikkevand vil Favrskov Kommune samle samtlige vandværker i én forening.

Det er dog ikke alle vandværker, der er lige begejstrede. Ud af kommunens 47 vandværker er flere af de mindre vandværker modstandere af kommunens nye tiltag.

Det er fuldstændig urimeligt, at vi skal betale til det. Bjarne Nielsen, Granslev Vandværk

En af dem er Bjarne Nielsen fra Granslev Vandværk ved Langå.

- De siger jo, at vi skal stå sammen alle sammen og stå stærkest muligt. Men de tænker ikke på, at det også har nogle konsekvenser for de små vandværker, siger kasserer i Granslev Vandværk, Bjarne Nielsen.

Dyrere for forbrugerne

Som en del af samarbejdet skal der opkræves flere penge fra forbrugerne, hvilket svarer til to kroner pr. kubikmeter vand.

Det har den konsekvens, at de penge, vi samler ind, går til de store vandværker Bjarne Nielsen, Granslev Vandværk

Disse penge skal gå til en samlet pengepulje, som vandværkerne kan søge penge fra, hvis der skal laves grundvandsbeskyttende tiltag.

Granslev Vandværk leverer vand til i alt 68 forbrugere.

Men ifølge Bjarne Nielsen og Granslev Vandværk er der ingen gevinst i at indgå i foreningen, da vandværket altid har klaret sig selv og lever op til myndighedernes krav.

- Vores boring er placeret lige her nede i et moseområde, hvor der aldrig kan forurenes. Så vi har ikke nogen mulighed for at få penge til forbedring. Så det er fuldstændig urimeligt, at vi skal betale til det.

Hvis det stod til Bjarne Nielsen, skulle pengene i stedet fordeles på en helt anden måde.

- Det har den konsekvens, at de penge, vi samler ind, går til de store vandværker. Vi ville meget hellere have, at vi kunne samle penge ind og beholde dem på vores egen konto. Så kan vi klare os selv, og det har vi kunnet indtil nu.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune, Anders G. Christensen (V), kommer søndag aften kl. 19.30 i TV2 ØSTJYLLAND og kommenterer på kritikken.