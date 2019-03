TV-2, Seebach og Kandis på programmet: - Vi er nærmest lykkelige

Der er ingen tvivl om, at der igen bliver masser af glade og dansende udviklingshæmmede foran scenerne på årets udgave af Sølund Musik-festival i Skanderborg.

Når vores gæster endelig skal luftes, om man så må sige, så skal de også have det, de gerne vil høre. Lasse Mortensen, talsmand, Sølund Musik-festival

Årets program er nu offentliggjort, og det byder både på gamle klassikere som Kandis, Birthe Kjær og Lars Lilholt samt nyere kunstnere som Karl William og Minds of 99.

- Det er fandme et godt program, lyder den korte evaluering fra festivalens talsmand Lasse Mortensen, da TV2 ØSTJYLLAND kontakter ham.

Sølund Musik-festival er verdens største festival for udviklingshæmmede. Arrangørerne forventer, at der kommer omkring 20.000 gæster.

Ifølge talsmanden er en af vejen til succes at give gæsterne, hvad de vil have. Hvert år får de omkring 200 henveldelser fra gæster, som har inputs til musikprogrammet, og det er han meget lydhør overfor.

- Vi har den filosofi, at når vores gæster endelig skal luftes, om man så må sige, så skal de også have det, de gerne vil høre. Vi skal give dem det, de elsker, og vi er nærmest lykkelige for det her program, siger Lasse Mortensen.

Rasmus Seebach lukker og slukker festivalen på den store scene torsdag d. 13. juni. Foto: Sonny Munk Carlsen - Scanpix

Også TV2, Gnags og Rasmus Seebach dukker op, når festivalen åbner 11. juni. Selvom det er nogle af dansk musiks store navne, oplever festivalen masser af sympati, når de skal bookes til at spille.

- Sympatien og hjertet i dansk pop og rock er stadig til stede. Vi har rigtigt meget sympati i branchen, og langt de fleste af vores orkestre spiller til stærkt nedsat pris, siger Lasse Mortensen.

I år har festivalen arbejdet med et nedsat budget, fordi de har været nødt til at bruge penge på at opgradere på vand- og elforholdene. Næste år kan festivalen fejre 35-års jubilæum, og selvom de er godt tilfredse med årets musikprogram, lover talsmanden at det bliver endnu bedre næste år.

- Næste der er det musiksiden, der bliver opgraderet – det kan jeg love dig. Så må vi kraftedeme skrue ned for strømmen i stedet, siger Lasse Mortensen.

Du kan se hele programmet på festivalens hjemmeside her.