TV-2 åbner Aarhus Festuge - og de har hemmelige gæster med

TV-2 kalder sig Danmarks kedeligste orkester, men det aarhusianske band er ikke desto mindre en institution i dansk musik.

Bandet er ikke mindst populært i hjembyen Aarhus, og det kan meget vel blive en festlig aften, når TV-2 går på scenen i Byparken og uofficielt åbner Aarhus Festuge 2019.

"Nutidens Unge", "Bag Duggede Ruder" og "De Første Kærester På Månen". TV-2 har et sangkatalog, der vil gøre de fleste musikalske kollegaer misundelige.

- De er virkelig folkekære, og vi kan se, at alle glæder sig. Det er både yngre og ældre publikummer, siger direktør for Aarhus Festuge, Rikke Øxner, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg er helt sikker på, at de både vil spille de sange, som man har levet med i mange år, og også nogle af de nye.

Der vil uden tvivl blive sunget med, når TV-2 er med til at tyvstarte Aarhus Festuge. Foto: Scanpix Denmark

Uventede gæster

Det bliver dog ikke en helt almindelig koncert med TV-2.

Bandet har således inviteret flere gæster med til fest, og hvem de gæster er, bliver ikke kun en overraskelse for publikum.

- Vi ved heller ikke, hvem der kommer med på scenen. Sidste år var det Thomas Helmig, og der fik vi det først at vide på selve dagen, siger direktør for Aarhus Festuge, Rikke Øxner, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Steffen Brandt har bandet tænkt sig at invitere "et par gode kolleger med".

- Det er gæster, som vi tror, de fleste aarhusianere i grunden gerne ville overraskes af, hvis de en dag skulle få uventede gæster. Eller som vi selv siger: Er der nogen, der ved, hvordan man fester – så er det Danmarks kedeligste orkester, siger Steffen Brandt i en pressemeddelelse.

Bogfinkevej er blandt andre kendte for sangen "Iben Hjejle", der er bandets hyldest til 'rappenskralderne'. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Særligt med bysbørn

Et andet lokalt orkester, Bogfinkevej, er hyret til at varme scenen og publikum op med deres erklærerede kærlighed til Smilets By.

Det er dermed to aarhusianske band, der står for musikken, når Aarhus Festuge 2019 tyvstarter torsdag den 29. august.

- Vi har en tradition for, at vi laver en festlig åbning aftenen før. Det behøver ikke være bysbørn, men det er noget særlig, når det er bysbørn. TV-2 vil blive hyldet af deres by, og det bliver forhåbentlig en stor aften for både for publikum og medlemmerne af bandet, siger Rikke Øxner, til TV2 ØSTJYLLAND.

Aarhus Festuge åbner officielt med en gallaåbning på Aarhus Teater fredag 30. august, hvor musicalen ’Lazarus’ har Danmarkspremiere. Festugen 2019 slutter søndag 8. september.