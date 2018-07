Tusindevis af fodboldfans så VM-kampene på storskærm

VM-finalen er for en times tid siden fløjtet af. Dermed er det også slut med det specielle VM-område på den nye havnefronten i Aarhus.

Det er første gang, at DR har sendt alle kampene på storskærm i Aarhus – og ikke i København. Det er sket i forbindelse med, at sportsredaktionen er flyttet til Aarhus.

- Et forsigtigt gæt er, at der har været mellem 150.000 og 250.000 besøgende forbi, siger Anders Kern Boje, der er chef for DR Sporten.

Flere publikummer fortæller, at det er den gode stemning, der er blandt publikum, der trækker dem til storskærmsarrangementet.

Stemningen trækker folk til havnen

Det er da også den gode stemning, der opstår, når der er mange mennesker samlet, der trækker folk til havnen for at se kampene.

- Hvis de er tæt på at score, så det ikke en alene, der sidder og råber, så er det en stor flok sammen. Det gør det meget hyggeligere. Og så er det lidt federe at se det på den her kæmpeskærm, siger Magnus Majgaard Thomsen på 14 år, der var taget til Aarhus for at se VM-finalen mellem Frankrig og Kroatien.

- Det er klart, det er en hel anden stemning her. Der er flere folk om det. Bare at se det på en storskærm, det gør altså også meget, siger Rasmus Smed Thomassen fra Aarhus.

Arrangementet har ifølge arrangørerne været vellykket.

- Jeg tror, de alle sammen har haft en god oplevelse. Det har vi i hvert fald haft. Det tror jeg også, man har kunnet se på skærmen, siger chef for DR Sporten Anders Kern Boje.

For byen har det succesfulde event haft stor betydning, hvis man spørger en politiker.

- Aarhus er jo klart en fodboldby. Så det at arrangementerne har været hernede ved den nye havneplads, har gjort, at vi kan vise Aarhus som den solby og smilets by, den er. Vi kan også vise det store engagement, som aarhusianerne og østjyderne har. For det her er i virkeligheden et fællesskab for hele Østjylland, siger Camilla Fabricius (S), viceborgmester i Aarhus Kommune.