Tusinder til march for klimaet: - Der er ingen planet B

- Hvad skal vi ha'? Klimahandling! Hvornår skal vi ha' det? Nu!

Sådan lød budskaberne i gaderne i Aarhus, hvor tusinder var mødt op til klimamarch.

Læs også National klimamarch går også gennem to østjyske byer

Klimaet fylder nemlig mere nu end nogensinde. Det er massevis af mennesker beviset på, da de overalt i Østjylland tog bannere, slagråb og en grøn indstilæling til kloden med sig ud i de østjyske gader.

Det er jo ligesom vores fremtid, der er på spil, fordi folk smider skrald og bruger så meget vand. Johanne Larsen

- Det er jo ligesom vores fremtid, der er på spil, fordi folk smider skrald og bruger så meget vand, siger Johanne Larsen fra Mårslet, der i dag var med til klimamarchen, til TV2 ØSTJYLLAND.

'Der er ingen planet B' er et af budskaberne under klimamarchen.

- Jeg genbruger de fleste af mine ting, jeg har, og jeg lader være med at købe nyt tøj, og så samler jeg skrald op, hvis jeg ser noget, siger Andrea Zacho-Broe til TV2 ØSTJYLLAND.

Også i Randers har de fundet det grønne fokus frem.

Læs også Magnus redder klimaet gennem sine planter - og han har en opsang til haveejerne

- Jeg har et barnebarn, som er utrolig ked af og bange for klimaet. Han er ti år, og han sagde 'er det for sent nu, mormor?', siger Kirsten Nielsen fra Randers.

Og klimaet er da også på den politiske dagsorden. Ved dette års valgkamp til Folketinget, er klima et af de helt største emner. Klima er det vigtigste valgtema for unge mellem 18 og 29 år, men en ny måling for TV 2 og TV2-regionerne viser, at de unge ikke er alene om at bekymre sig.

'Klimahandling NU' er et af dagens budskaber til klimamarch.

52 procent af de østjyske respondenter svarer, at de er villige til at gå markant ned i forbrug for at komme klimaproblemerne til livs.

Læs også Børn synger for klimaet: - Verden skal reddes, før det går amok

- Jeg sorterer affald, og jeg cykler, og jeg bruger ikke gift i min have. Jeg prøver sådan uden at være alt for hellig. Jeg kan godt lide en bøf, siger Pia Frøslev fra Randers, der også var med til klimamarchen.