Tusinder mødte frem for at vise sympati ved smuk begravelsesceremoni

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen og hustruen Anne mistede for 13 dage siden tre af deres fire børn under bombeangrebet i Sri Lanka.

I dag, lørdag, tog parret, familie og venner afsked med børnene.

Efter familiens ønske var begravelsen delt op i en offentlig del og en privat del. Den offentlige del fandt sted ved Aarhus Domkirke, hvor blandt andre Kronprinsfamilien, statsminister Lars Løkke Rasmussen og pressen var inviteret med.

Klokken 14 blev den første del af begravelsen afholdt med en cirka en times ceremoni ved Domprovst Poul Henning Bartholin.

Aarhus Domkirke har plads til omtrent 1.000 mennesker, og lørdag var den fyldt op. Uden for kirken var yderligere hundredevis mødt op for at vise deres sympati og lægge blomster.

Familien ønskede at markere begravelsen over for offentligheden, og derfor havde de lavet et podie foran Domkirken til pressen. Herfra kunne medierne dække begivenheden og følge med på behørig afstand.

Tusinder var mødt op for at vise sympati for familien Holch Poulsen, der mistede tre af deres fire børn i terrorangrebet i Sri Lanka påskedag.

Pressen var dog kun inviteret med til den del af begravelsen, som foregik ved Aarhus Domkirke.

Efter ceremonien i Domkirken blev kisterne kimet ud af kirken. Efterfølgende var der flere minutters stilhed, mens familien stod foran kisterne udenfor.

Tabet af vores elskede børn Alma, Agnes og Alfred er helt ubegribeligt. Anders & Anne Holch Povlsen i en sms-besked

De flere minutters stilhed blev efterfulgt af, at forældrene sammen med deres 10-årige datter gik hen til kisterne, hvor nogle balloner var hæftet fast til den ene kisten. Datteren klippede snoren til ballonerne over, og ballonerne steg smukt til vejrs.

Da ballonerne steg til vejrs begyndte de at synge ”Der dufter lysegrønt af græs”, som er en svensk sommersalme oversat til dansk af Johannes Johansen

Efterfølgende kørte tre rustvogne til Ormslev Kirke, som ligger lidt uden for familiens bopæl i Stavtrup vest for Aarhus, og her henstillede familien til, at dette foregik privat.

Flere borgere har lagt blomster foran Aarhus Domkirke. Foto: TV2 Østjylland

Slutteligt har familien oplyst, at der ville være en privat ceremoni på Constantinsborg, hvor familien bor.

Takker borgere for mindehøjtidelighed

Anders Holch Povlsen og hustruen Anne har ikke ønsket at sætte ord på tabet, men efter en mindehøjtidelighed torsdag den 26. april på Brande Torv, sendte parret en sms-besked, hvor de takkede de 700 borgere, der var mødt op.

Til mindehøjtideligheden læste præst Arne Holst-Larsen en sms op fra det danske par, der mistede tre af deres fire børn ved bombeangrebet i Sri Lanka påskedag.

Vi sætter umådelig stor pris på den medmenneskelighed, der også vises i Brande i aften. Anders & Anne Holch Povlsen i en sms-besked

- Vi sender jer de kærligste hilsner, kærligste tanker og er dybt taknemmelige over alt den hjertevarme, vi har modtaget de seneste dage, stod der ifølge Herning Folkeblad.

- Tabet af vores elskede børn Alma, Agnes og Alfred er helt ubegribeligt.

Ved mindehøjtideligheden blev der med accept fra familien uddelt fakler, sunget fællessange og holdt to minutters stilhed for alle ofre og pårørende.

Flere tusinde til mindehøjtidelighed

Mindst 253 mennesker mistede livet ved angrebene i Sri Lanka på påskedag 21. april. Samtidig blev flere hundrede sårede.

Bestseller-ejerens børn mistede livet, da to bomber eksploderede på Hotel Shangri-La i Colombo.

Det var første gang, at familien udtaler sig efter angrebet.

- Med de mange dejlige mennesker vi har omkring os, nære venner, dygtige kolleger og vores kærlige familie, vil vi sammen komme gennem det. Vi sætter umådelig stor pris på den medmenneskelighed, der også vises i Brande i aften - overfor ikke kun vores familie og børn, men over for alle ofrene for de grusomme handlinger på Sri Lanka. Anders & Anne, lød det i sms-beskeden.

Mindehøjtideligheden blev afsluttet med Eric Claptons sang "Tears in Heaven".

I byen Stavtrup blev der også afholdt mindehøjtidelighed. Her gik flere tusinde mennesker fra den lokale Rema 1000 til gårdspladsen på Constantinsborg, hvor familien bor.

