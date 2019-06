Tusinder år gamle knogler og dyrerester skriver historie

1200 år gamle dyrerester og bueskydning er nok ikke noget, man normalt vil koble sammen, men på Moesgaard Museum syd for Aarhus er det en del af det daglige arbejde.

Lige hernede ved Giber Å har vi fundet en lillebitte plads, hvor der har siddet en flintehugger for 4-5000 år siden. Henrik Skousen, museumsinspektør

Museet, som er Jyllands største, har mange - både faste og skiftende - udstillinger, men der er meget mere bag facaden end at sætte udstillinger op og tilfredsstille nysgerrige turister.

Arkæologerne, der er ansat ved Moesgaard Museum, har nemlig også gang i en masse udgravninger i det østjyske landskab. 19 udgravninger helt præcist lige nu. Én af dem er i Testrup lidt uden for Aarhus, hvor en stenalderudgravning er i gang.

- Aarhus Kommune skal anlægge en vej mellem Bering og Beder, og vi skal så undersøge, hvad der bliver ødelagt, når de store entreprenørmaskiner kommer. Og lige hernede ved Giber Å har vi fundet en lillebitte plads, hvor der har siddet en flintehugger for 4-5000 år siden, fortæller museumsinspektør ved Moesgaard Museum, Henrik Skousen, til TV2 ØSTJYLLAND.

En oversigt over samtlige udgravninger, Moesgaard Museum netop nu er i gang med, Foto: Google Maps/ Moesgaard Museum

Selvom museumsinspektøren kan se, at en flintehugger har holdt til i netop området ved Giber Å for tusinder af år tilbage, så er det altså ikke serlve manden, man har fundet.

- Det, vi finder, det er efterladenskaber, og det er affald fra hans flintehugning på stedet her.

Henrik Skousen har været ansat ved Moesgaard Museum i mere end 20 år, men allerede som dreng vidste han, at han ville arbejde med arkæologiske udgravninger.

- Det er en gammel drøm. Allerede som 10-årig havde jeg det som hobby, og jeg har så gjort min hobby til mit arbejde. Det, jeg godt kan lide, er fascinationen af tingenes historie og det perspektiv, det giver på ens eget liv og tilværelse, siger han.

Henrik Skousen arbejder lige nu på en udgravning ved Testrup uden for Aarhus.

Han mener, det kræver nogle helt særlige egenskaber, hvis man som ham vil være arkæolog.

- Det er rigtig godt at have tålmodighed, og kunne sætte tingene ind i en sammenhæng, siger Henrik Skousen.

Bunker af knogler analyseres

Når de tålmodige arkæologer har gravet ud i et område, skal der en del analyse til for at få ednu mere indsigt i hvilke historier, der ligger i fundene. Blandt andet bliver alle knoglefund analyseret, og det står osteolog Jacob Kveiborg for.

Knoglerne siger jo ikke bare noget om, hvad folk har levet af, men det siger også noget om sociale tilhørsforhold og religion. Jacob Kveiborg, osteolog

- Det går ud på, at jeg tager hver enkelt knoglefragment, og så prøver jeg at finde ud af hvilken art, det er, og hvilken knogle i kroppen. Dels kan jeg huske meget af knoglerne, fordi jeg har gjort det i mange år, men ellers kan jeg sammenligne fundene med knogler fra moderne dyr, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ved at sammenligne med knogler fra moderne dyr, kan Jacob Kveiborg hurtigt se, hvor knoglerne er fra. Her er det en underkæbe fra en ko.

Selvom de fleste dyreknogler giver et indblik i, hvordan folk har spist for tusinder af år siden, så er der meget mere i knogleanalysen for ham.

- Det er spændende at være med til at skrive historie og sige noget om, hvordan folk har levet, og hvad de har lavet af. Og knoglerne siger jo ikke bare noget om, hvad folk har levet af, men det siger også noget om sociale tilhørsforhold og religion, fortæller Jacob Kveiborg.

En ægte historiefortæller

Når ting og knogler er blevet fundet og analyseres, skal de udstilles på museet, så alle kan få glæde af den nye viden.

Jeg kan arbejde med min faglige side som designer, og med min forkærlighed for historie, så det går op i en højere enhed. Peter Balch Berthelsen, udstillingsdesigner

- Når vi har en masse historisk data og viden om fortiden, så skal vi formidle det på museet. Og det hanlder om at koge det ind, men også fortælel det i et sprog, så publikum er med, og så vi ikke bare har en lang historietimen, men gør det levende og spændende, som forhistorie er, siger Peter Balch Berthelsen, der er udstillingsdesigner på Moesgaard Museum, til TV2 ØSTJYLLAND.

Peter Balch Berthelsen er særligt stolt af stenalderudstillingen, hvor gæster blandt anet kan prøve en bue fra dengang til at ramme et vildsvin på en interaktiv skræm.

Eftersom han er uddannet designer, var det lidt af en tilfældighed, at han nu arbejder med forhistorie.

- Jeg er endt op i et sted her på Moesgaard, hvor jeg kan arbejde med min faglige side som designer, og med min forkærlighed for historie, så det går op i en højere enhed, fortæller han.

