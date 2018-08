Tusind år gammel mongol undersøges på sygehus

En CT scanning kan måske hjælpe forskere med at forstå det liv mongolerne levede på de enorme sletter mellem Kina og Rusland. En tusind år gammel mumie fra Mongoliet er nemlig indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby til undersøgelse.

Moesgaard Museums inspektør og afdelingsleder, Pauline Asingh, mener, at mumiens fortælling, liv og fortid er vigtig og meget spændende at kende til.

- En ting er at se en mumie på et museum. Noget andet er at få hans fortælling med. Den fortælling er vigtig for udstillingen, men også i al almindelighed. Det bliver så meget mere interessant og spændende, når man får fortællingen med, siger Pauline Asingh til TV2 ØSTJYLLAND.

Og hun mener, at der er godt potentiale for at kunne analysere og komme tættere på mumiens liv.

- Han er meget velbevaret, og når scanningerne og billederne er på plads, vil der være et godt potentiale til at vurdere ham. Der er allerede stor begejstring efter de første scanninger. Hans vævsdele er meget velbevarede, fortæller Pauline Asingh.

Christina Carøe Ejlskov Pedersen, radiograf på Aarhus Universitetshospital i Skejby, fik æren af at scanne en ægte mumie.

- Det er en rigtig spændende og ikke en opgave, som vi får hverdag. Det er mega sjovt, det er en legeplads for radiografer, fortæller Christina Carøe Ejlskov Pedersen.

På scaningsbillederne kan de hurtigt konkludere, at skelettet er meget velbevaret.

- Han ser umiddelbart meget fin ud. Alting sidder, hvor det skal. Det er et vældig flot skelet. Det er mest i lænden, at der er tegn på slid i knoglerne. Så det er noget eksperter kan undersøge, hvad det kan skyldes.

Scanningen foregår stort set som med et levende menneske

Og det har Pauline Asingh allerede et bud på, men det skal selvfølgelig undersøges nøje.

- Slidende på de nedre ryghvivler kan skyldes, at han har brugt det meste af sit liv på en hest og været en del af Djengis (Khan red.) ryttere.

Fremadrettet handler det om at nærstudere mumien yderligere, og flere dele af skelettet skal nærstuderes:

- Nu starter arbejdet. Der skal laves håranalyser, så vi kan se, hvad han har spist, og hvor han stammer fra, fortæller Pauline Asingh.

