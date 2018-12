Turistattraktion fyrer direktør: - Nødt til at gøre noget

Når Lars H. Olsen har overstået sin opsigelsesperiode med udgangen af april 2019, kommer der ny direktør for Fregatten Jylland i Ebeltoft. Formelt set er den snart forhenværende direktør blevet fyret, da han fik opsagt sin stilling i torsdags.

Vi er nødt til at gøre noget. Vi skal have vendt udviklingen. For omkring 30 år siden var der 250.000 besøgende om året, nu er vi på 70.000. Tommy Bøgehøj, bestyrelsesformand

En større fysisk forandringsproces i området omkring Fregatten Jylland betyder behov for nye kompetencer hos direktøren, og derfor er beslutningen taget.

Sådan lyder det fra bestyrelsesformanden for den selvejende institution bag Fregatten.

Læs også Ny direktør i Fregatten skal finde 56 millioner inden 2026

- Vi er nødt til at gøre noget. Vi skal have vendt udviklingen. For omkring 30 år siden var der 250.000 besøgende om året, nu er vi på 70.000, siger formanden Tommy Bøgehøj til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Der er lavet en ny strategiplan, som inddrager havnearealet og udenomsområderne i besøgsoplevelsen, og den plan føler vi kræver nye kompetencer.

Lars H. Olsen har blot været direktør for Fregatten Jylland i omkring halvandet år. I maj 2017 overtog han jobbet efter Benno Blæsild, der havde siddet på tjansen i 11 år.

Ikke nødvendigt med en lokal

Fregatten Jylland søger derfor en ny direktør med evner inden for fundraising og forandringsprocesser.

- Direktøren skal have grundlæggende egenskaber inden for de områder samt selvfølgelig stadig have en forståelse for turisme og et basiskendskab for Fregattens DNA, siger Tommy Bøgehøj.

Hvis ikke det lykkedes står vi med en stor økonomisk udfordring, for 70.000 besøgende giver ikke en stor nok indtægt til at sikre vedligehold og udvikling. Tommy Bøgehøj, bestyrelsesformand

Det er dog ikke en nødvendighed, at personen kender alle detaljer om skibet og dets historie samt kender til Ebeltoft. Det kendskab kan bygges op, lyder det fra formanden.

I stedet er det altså vigtigt at få vendt den negative udvikling, som turistattraktionen har oplevet med besøgstallene.

Læs også Timber! Tre kæmpe træer fældes til Fregattens nye mast og bom

- Hvis ikke det lykkedes står vi med en stor økonomisk udfordring, for 70.000 besøgende giver ikke en stor nok indtægt til at sikre vedligehold og udvikling, forklarer Tommy Bøgehøj.

Og det trænger skibet løbende til. For nylig skulle eksempelvis de 50 meter høje master for første gang i 17 år restaureres.

Træet lyder hult

- Man kan tydeligt høre, af lyden virker hul, hvis man banker på den her. Det er en anden lyd, de steder hvor den er mere massiv. Vi kan simpelthen konstatere, at der er råd i træet nogen steder, forklarede Claus Skotte-Lund, som er værftsleder på Fregatten Jylland til TV2 ØSTJYLLAND den 1. november.

Det er fregattens egne ti håndværkere, der står for arbejdet med at tilse de enorme master.

Når vi kommer til stormasten, så bliver der sat stillads op for den kan vi kun tage det øverste af, så der skal vi arbejde i 26 meters højde med den resterende del. Claus Skotte-Lund, værftsleder

Heriblandt både skibstømrere, smede, malere og riggere.

- De er selvfølgelig spændt meget forsvarligt fast, når de udfører arbejdet. Det meste tager vi ned og arbejder med på landjorden, men når vi kommer til stormasten, så bliver der sat stillads op for den kan vi kun tage det øverste af, så der skal vi arbejde i 26 meters højde med den resterende del, sagde Claus Skotte-Lund.

00:56 VIDEO: Se hvordan det ser ud, når man restaurerer master i mange meters højde, her. Arbejdet med at forny dele af masterne skal efter planen være færdig til sommer. Luk video

Og snart får han og altså også de andre ansatte ny øverste chef.

Inden da vil bestyrelsesformanden gerne takke den afgående direktør Lars H. Olsen for et godt samarbejde, og han ser samtidig frem til fortsat at have en god dialog med ham som konsulent for Fregatten Jylland frem til april næste år.