Truede mand på livet: Ville skære ham i stykker med motorsav

En 65-årig hundeejer fik sig en ubehagelig oplevelse tirsdag aften, da han var ude og lufte sin hund i Højbjerg.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Læs også Overblik: Her markeres grundlovsdag

Den 65-årige mand opdagede pludselig, at en 35-årig mand slog hunden over snuden. Det fik den 65-årige hundeejer til at henvende sig til manden og kritisere ham for sin opførelse.

Det ville den 35-årige mand tilsyneladende ikke finde sig i. Ifølge den 65-årige og vidneforklaringer gik den 35-årige hjem, imens den 65-årige satte sig på en bænk.

Kort efter kom den 35-årige mand dog tilbage. Med sig havde han en motorsav, som han truede den 65-årige med at skære ham i stykker med.

Læs også Sæt dit kryds korrekt: Må man have børn med i boksen?

Motorsaven var ikke tændt, og der blev ikke gjort alvor af truslen, men politiet blev kontaktet. Da patruljen kom frem klokken 21:30, anholdt de den 35-årige mand, der nægtede at have stået med en motorsav, selvom betjentene fandt en i hans hjem.

Aggressiv mand truede folk med jernrør

Ifølge Østjyllands Politi er episoden i Højbjerg ikke det eneste sted inden for det seneste døgn, hvor politiet blev kaldt ud for at håndtere alvorlige trusler.

Klokken 03:00 i nat måtte de nemlig også rykke ud i Aarhus.

Her kontaktede en dørmand politiet, efter han havde set en fuld og aggressiv mand true tilfældige mennesker med et jernrør.

Læs også Ikonisk kendishus til salg - er Aarhus' dyreste på markedet

Senere på natten stødte en patrulje på en 27-årig mand på Immervad. Han passede på den beskrivelse, som politiet havde fået fra dørmanden og vidner.

- Den noget hidsige mand blev anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden, skriver politiet.

Da betjentene visiterede ham, fandt de et støtteben fra en cykel gemt i linningen på hans bukser. Den 27-årige mand blev derfor også sigtet for brud på våbenloven.

Læs også Valgfesten er i gang - alle valgsteder er nu åbne

De to sigtelser var åbenbart ikke nok for manden, der på vej ind på stationen råbte mindre pæne gloser efter patruljen. Det kostede ham endnu en sigtelse for at fornærme politiet.