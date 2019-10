Troldehær slår til igen: Vil have ny hurtigfærge døbt Speaker-Allan

Det er kun få dage siden, at Frilandsmuseet i Lyngby døbte et muldyr Kirstin Birgit efter den fiktive karakter fra Den korte Radioavis på Radio24syv, Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm.

At muldyret fik det navn skyldtes, at Kirsten Birgits såkaldte troldehær bombarderede Frilandsmuseets facebookside med flere hundrede opfordringer til at døbe dyret efter den fiktive journalist.

Læs også Ingeniør fik lys idé: Det specielle resultat giver flere fordele

Jeg tror ikke, at han ved, hvad han har sat i gang. Færgedirektør Carsten Kruse om Samsøs borgmester

Nu er troldehæren højst sandsynligt igen på spil i forbindelse med en konkurrence om at navngive en ny Samsøfærge.

I hvert fald kan færgedirektør for Samsø Kommune, Carsten Kruse, oplyse, at der i øjeblikket er et overvældende flertal for at opkalde båden efter Den Korte Radioavis' fiktive radiospeaker Speaker-Allan.

Samsø Kommune beder lige nu offentligheden om hjælp til at finde et godt navn til en ny hurtigfærge mellem Aarhus og Samsø, og stemmefordelingen er kommet bag på Carsten Kruse.

- Vi stod og kiggede på navnene i går, og vi troede først, det var en, der ville tage pis på en kammerat. Men så kunne vi godt se, at Speaker-Allan er kommet ind mangfoldigt. Vi undrede os over det. Speaker-Allan fører stort, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Ikoniske King Kong brøler snart for sidste gang

Hæ. Kirsten Birgits troldehær er i gang med at mobilisere, at Samsøfærgen ender med at blive opkaldt efter Speaker Allan. Forleden blev Frilandsmuseets nye mulddyr opkaldt efter Kirsten Birgit. Folk skal være varsomme med deres McBoaty-afstemninger, hvis de ikke er villige. — Conte/Nestor (@ConteNestor) October 9, 2019

Stærke kræfter

Han slår en latter op, da TV2 ØSTJYLLAND foreslår, at det overvældende antal stemmer på Speaker-Allan kan skyldes Kirstin Birgits troldehær.

- Det er helt perfekt. Det er et fucking godt navn. Det er hyggeligt. Det engagerer folk, og vi får noget omtale på det, og som Simon Spies sagde: "Al omtale er god omtale", lyder det fra Carsten Kruse.

Læs også Dyrebare designerstole stjålet fra kirke - politi beder om hjælp

Den geografiske sammensætning blandt dem, der har stemt, vidner også om, at der kan være kræfter på spil uden for Samsø.

- Det er kun 12 procent, der er fra Samsø, og der er en pæn sjat fra hovedstadsområdet. Men det er perfekt. Vi vil gerne have en bred liste af navne, siger Carsten Kruse til TV2 ØSTJYLLAND.

Den nye hurtigfærge mellem Sælvig og Aarhus får plads til knap 300 passagerer og 60 cykler. Foto: Samsø Kommune

Ikke et royalt navn

Det er i sidste ende kommunalbestyrelsen, der bestemmer hvad den nye færge skal hedde, men Carsten Kruse mener, at presset er stort på Samsøs borgmester, Marcel Meier (S)

- Jeg er ikke sikker på, at han tør gå op mod folkekravet. Jeg tror ikke, at han ved, hvad han har sat i gang, lyder det med et grin.

Læs også Bager serverer 4500 petit fours: Fejrer kagedag på utraditionel vis

Men hvorfor har kommunen overhovedet startet en konkurrence for at navngive den nye færge?

- Da vi i 2015 døbte en færge Prinsesse Isabella, fandt vi ud af, at det interesserer samsingerne, hvad en færge hedder. Der var nogle reaktioner, da vi fandt navnet. Vi har desuden ikke et oplagt navn selv, siger borgmester Marcel Meier til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ikke planen, at den nye hurtigfærge skal have et kongeligt navn, da samsingerne har været splittede omkring hurtigfærgen, lyder det fra borgmesteren.

Læs også Nadja tvinges til at stikke sig med en nål i fingeren 12 gange dagligt

Hurtigfærgen skal sejle fem gange dagligt om sommeren, mens den kun sejler to ture dagligt om vinteren.

Langtidsholdbart navn

Marcel Meier har ikke fulgt med i navneforslagene på Samsø Kommunes facebookside. Samsøs borgmester tør dog godt udelukke, at hurtigfærgen bliver opkaldt efter en fiktiv karakter fra Den Korte Radioavis. På trods af voldsomt mange bud på Speaker-Allan.

- Det bliver ikke en folkeafstemning, og vi skal sikre et navn, der er nogenlunde passende til en Aarhus-Samsø færge. Navnet skulle også gerne holde om 20 år, siger Marcel Meier til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Randers Regnskov vil også være med i elefantsag

Der er indtil videre tikket langt over 500 navneforslag ind til kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune. Kommunalbestyrelsen vil tage en beslutning om navnet på den nye hurtigfærge i december.

Det er uvist, hvordan Speaker-Allan forholder sig til borgmesterens afvisning.

Den nye færge bliver prydet med Samsø Rederis farver, der oprindeligt er inspireret af de gamle SAS-farveskemaer. Færgen koster omkring 40 millioner kroner at bygge. Foto: Samsø Kommune