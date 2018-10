Troels og Sebastian er venner: - En af de bedste, jeg har haft

Selvom man både har en mor og en far, kan man godt savne sådan en rigtig voksenven i hverdagen. Derfor har Børns Voksenvenner i Aarhus gennem 20 år skabt venskaber på tværs af alder mellem børn og voksne - og det blev søndag fejret med en klatretur.

29-årige Troels Johnsen Havtorn og 10-årige Sebastian Nore Koudal Frederiksen er venner.

- Jeg får mange helt vildt fede udfordringer, for det er fedt at være sammen med børn. De giver nogle anderledes oplevelser, end jeg får til daglig, når jeg er sammen med mine andre kammerater, siger Troels Johnsen Havtorn.

Sebastian lærer meget af Troels

De to har været venner i fire måneder, og de ses cirka én gang om ugen. Her laver de som regel noget aktivt. Det kan være træning, en tur i svømmehallen eller som denne søndag en klatretur.

Der skal lige styr på de sidste ting, inden det gælder den store klatrevæg.

- Troels lærer mig meget, så jeg bliver bedre, og jeg tør flere ting, siger Sebastian Nore Koudal Frederiksen. Han bor til daglig sammen med sin mor, og da hans far er syg, er det godt at have en voksenven i Troels Johnsen Havtorn.

- Han er nok en af de bedste venner, jeg har haft, siger Sebastian Nore Koudal Frederiksen.

De to venner har også været i Djurs Sommerland sammen.

Og med det rette match bliver de dårlige dage bedre.

- Sebastian er en super, super god fyr, meget imødekommende, og han har mod på at snakke om tingene - også de trælse ting i livet, siger Troels Johnsen Havtorn.

Organisationen Børns Voksenvenner Aarhus har matchet børn og voksne i 20 år og fejrede søndag jubilæet. Organisationen har lige nu 20 børn på venteliste, ligesom der også er voksne på venteliste. Det skal nemlig være det helt rette match, og derfor søger Børns Voksenvenner Aarhus altid flere voksenvenner.