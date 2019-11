Troels Kløvedals hus er til salg

Den 23. december 2018 drog kaptajn og forfatter Troels Kløvedal sit sidste suk omgivet af familien på sin gård i Gravlev.

Nu ti måneder senere er gården sat til salg. For 4,5 millioner kroner får du eventyrerens 292 kvadratmeter store bolig i landlige omgivelser på det sydlige Djursland.

Her ses en ung Troels Kløvedal ombord på skibet Nordkaperen. Foto: Ulf Nilsen - Ritzau Scanpix

Eventyrerens særpræg

Kløvedal var kendt for at rejse jorden tynd i sit skib Nordkaperen, som har købte i 1967. Hans gård i Gravlev bærer fortsat præg af hans mange rejser.

Det ses tydeligt på billederne hos EDC mægleren i Ebeltoft, der har boligen til salg. Her ses, at stuerne i den firlængede gård fortsat er dekoreret med kunst fra Troels Kløvedals mange rejser. Men mens sejlerens kunst ikke følger med i købet, så bærer også gulvene hans fingeraftryk.

Troels Kløvedal i en af stuerne på sin gård tilbage i 2013. Foto: Richard Sylvestersen - Ritzau Scanpix

- Her er smukke Cubamahogni skibsplankegulve, skriver ejendomsmægleren i salgsopstillingen. TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med ejendomsmægleren, der har boligen til salg, men hun ønsker foreløbig ikke at udtale sig.

- Ejendommen er gennem de sidste 30 år renoveret og moderniseret, hvor ejer selv har stået for en stor del af arbejdet både ud- og indvendigt. Inspirationen til mange af moderniseringerne kommer fra de mange rejser, som ejer har været på gennem livet.

Troels Kløvedal under en ekspedition til Grækenland på Nordkaperen i 2015. Foto: Finn Hageman/TV 2

Digterhytten følger med

Ud over sine rejser var Troels Kløvedal også kendt for sit forfatterskab og med hans gård i Gravlev følger også hans lille digterhytte. Her havde han indrettet sig med boghylder og et skrivebord og skrev langt op i 1990´erne fortsat på skrivemaskine.

- Nederst på grunden med udsigt over naturen ligger sejleren og forfatterens hytte, står der i salgsopstillingen.

I løbet af sit forfatterskab skrev Troels Kløvedal op mod 20 bøger.

Troels Kløvedal i sin digterhytte omtrent 20 år før sin død. Dengang i 1999 var skrivemaskinen stadig aktiv på Kløvedals bord. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Populær bolig

På blot et døgn har mere end 8000 klikket sig ind for at se Troels Kløvedals hus. Tal som andre huse på Djursland blot kan drømme om.

Mægleren i Ebeltoft er derfor også opmærksom på, at en del af interessen for huset formentlig ikke kun er købsinteresse.

- Ejendommen fremvises efter aftale - udlukkende seriøse henvendelser, skriver mægleren i salgsopstillingen.

Boligen er fra 1807, er ombygget i 1952 og har energimærke G. Se den på mæglerens hjemmeside her.