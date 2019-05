Trods omstridte valgplakater: Stemmerne kommer et andet sted fra

De hænger i lygtepæle og på træer over alt i bybilledet.

Valgplakaterne er efterhånden gået hen og blevet en fast tradition under valgkampen.

Selvom meget af valgkampen de senere år er rykket over på de sociale medier, så har valgplakaterne stadig et formål for politikerne.

Ifølge folketingspolitiker for Venstre, Michael Aastrup Jensen, fungerer valgplakaterne endnu, fordi de er med til, at han når ud til så mange vælgere som muligt.

- Jeg bruger dem for at gøre opmærksom på, at jeg også findes som kandidat, og jeg er den lokale kandidat. Derfor gælder det om at komme ud alle steder, siger Michael Aastrup Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Michael Aastrup Jensen mener, at der er god grund til at hænge valgplakater op, og det er folketingspolitiker for Socialdemokratiet, Leif Lahn Jensen, enig i.

Valgplakaterne i Randers fylder godt i bybilledet.

Han er overbevist om, at valgplakater virker og har en effekt på vælgerne.

- Jeg tror på, at det gør en forskel, og jeg er sikker på, at når mange ser en valgplakat, bliver de klar over, hvilken person det er, der stiller op, siger Leif Lahn Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mobilisere vælgere

Det er ikke kun politikerne, der tror, at valgplakaterne har en effekt

Ifølge valgforsker ved Aarhus Universitet, Rune Stubager, er valgplakaterne med til at mobilisere vælgerne og gør alle i samfundet opmærksom på, at der er valg.

Der er dog ingen forskning, der kan give et entydigt svar på valgplakaternes evne til at flytte stemmer.

- Vi har nogle studier, der peger på, at det kan have en positiv effekt, men vi har også andre studier, der peger på, at det ikke har nogen effekt, siger Rune Stubager til TV2 ØSTJYLLAND.

Sociale medier giver stemmer

Selvom det er usikkert, hvilken virkning valgplakaterne har på vælgernes stemmer, så tyder det på, at sociale medier kan påvirke vælgerne.

Jeg tror, at hvis man skal blive valgt ind i politik i dag, så skal man være så mange steder som muligt, både på Facebook, valgplakater og ude ved almindelige mennesker. Leif Lahn Jensen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

- Det kan give flere stemmer at have mange følgere på Facebook. Det er ikke ekstremt mange, men der er en positiv sammenhæng der, siger Rune Stubager.

På de sociale medier kan politikerne interagere med folk. Derfor er Facebook også et medie, som politikerne prioriterer i deres valgkamp.

Valgplakaterne er blevet en fast tradition i valgkampen, også her i Randers.

- Jeg tror, at hvis man skal blive valgt ind i politik i dag, så skal man være så mange steder som muligt, både på Facebook, valgplakater og ude ved almindelige mennesker, siger Leif Lahn Jensen.

Miljøsvineri

I går fortalte TV2 ØSTJYLLAND historien om, at flere hundrede valgplakater bliver pillet ned i Aarhus Kommune.

Det fik flere brugere på Facebook til tasterne med bekymring om det miljømæssige hensyn ved at printe og opsætte plakater.

En bruger skriver blandt andet, at "valgplakater skal forbydes, fordi det er ligegyldigt, om valgplakater har en effekt. Det er miljøet, der er taberen i sidste ende."

En anden bruger skriver, at man helt burde stoppe med at sætte plakater op, da "de sviner mere, end de gavner."

Politikerne kan godt forstå, at folk er opmærksomme på miljøproblematikken ved at hænge valgplakater op.

Det er også noget, som Michael Aastrup Jensen har haft med i sine overvejelser, da han gik ind i denne valgkamp.

- Den gode fordel ved papplakaterne er, at de kan genbruges igen. Man vil kunne se, at nogle af mine valgplakater er forskellige, fordi nogen af dem er fra sidste valg, siger han.