Trods tomme telte: Smukfest står fast på den stille søndag

Selv om Smukfests program fortsætter indtil sent søndag aften, prægede tomme telte og efterladt skrald en stor del af campingpladserne på festivalen allerede sent lørdag aften.

Faktisk har op mod halvdelen af festivalens maksimalt 55.000 gæster forladt festivalen en dag tidligere, vurderer formand og talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde.

- Jeg tror, vi er en 20-25.000 mennesker. Den anden halvdel har vendt snuden hjem. Nogle har været i gang siden i lørdags (4. august, red.), så de er ved at være udmattede.

- Traditionelt er det cirka halvdelen, der rejser hjem, måske lidt flere, siger han.

Rasmus Seebach lukker

Musikprogrammet på Smukfest begyndte onsdag 8. august, og Rasmus Seebach lukker hovedscenen om aftenen søndag 12. august.

Selv om en stor del af gæsterne vender hjemad, inden programmet er slut, er det ifølge formanden ikke på tale, at musikprogrammet skal rykkes en dag, så det i stedet løber fra tirsdag til lørdag.

- Vi er glade for søndagen. Der kommer rigtig mange til. Vi prøver at lave et billigt tilbud, så der kommer mange familier og mange, der måske ikke lige er vant til at se festivalen, siger han.

Mens en dagsbillet til en af de øvrige festivaldage ved årets Smukfest ikke kom under 1000 kroner, kunne en søndagsbillet købes for 275 kroner.

Søndagsbilletter ikke udsolgt

Netop søndagsbilletterne var de eneste billetter, der ikke blev udsolgt. På plakaten denne dag er der udelukkende danske musikere som blandt andre Citybois, CV Jørgensen og Karl William.

Det er målrettet familier, som har fokus på rolig hygge frem for fest.

Magtens Korridorer spillede søndagi den silende regn på Bøgescenen på Smukfest. Foto: Helle Arensbak - Ritzau Scanpix

- Vi prøver at indrette programmet og pladsen efter det. Jeg synes, at de søndagsseancer, vi har haft de sidste fire-fem år, har været rigtig hyggelige og har en god, varm stemning. De er noget andet.

- Søndag er ikke en hektisk festdag, som fredagen og lørdagen er, men den har sin egen skønhed. Jeg ved ikke, om 40-året slutter på en søndag, men det har ikke ligget i kortene, at vi skulle droppe den, siger Poul Martin Bonde.

Formanden påpeger desuden, at det giver en bedre hjemrejse, når gæsterne forlader pladsen over to dage i stedet for alle på én gang.

Roskilde Festival, der er landets største musikfestival, havde til og med 2014 et musikprogram, som begyndte torsdag og sluttede søndag.

I 2015 blev det ændret, så det i stedet var fra onsdag til lørdag.